Fisher-Price retira una hamaca para bebés tras constatarse más de 30 muertes en la última década

Fisher-Price ha anunciado la retirada de su silla para bebés Rock 'n Play Sleeper, después de que una comisión de consumo de EEUU la haya relacionado con la muerte de 32 bebés en la última década.

"Hemos decidido anunciar la retirada voluntaria de todas las unidades de la Rock 'n Play Sleeper tras los incidentes informados sobre muertes de bebés ocurridas en esta silla al darse la vuelta sin estar asegurados con el cinturón o bajo otras circunstancias", reza el comunicado publicado por la compañía este domingo.

Chuck Scothon, director general de la empresa norteamericana dependiente de Mattel, ha reivindicado su compromiso con la seguridad de sus productos infantiles y ha recordado la larga tradición de Fisher-Price en este aspecto. "Como director general, he pasado mi carrera creando artículos diseñados para la seguridad y el desarrollo saludable de bebés y preescolares", ha explicado en un vídeo publicado en las redes sociales de la juguetera.

Casi cinco millones de estas sillitas para dormir han sido ya retiradas de circulación en EEUU y Canadá, aunque el llamamiento afecta a toda la producción. La Rock 'n Play Sleeper fue lanzada al mercado en el año 2009 pero en 2011 se prohibió su venta en Australia tras constatarse incidentes fatales. En Amazon España continúa a la venta este domingo por 137 euros.

Putting safety first, in partnership with the CPSC, Fisher-Price issued a voluntary recall of our Rock 'n Play Sleepers. All product use should be discontinued. Learn more at https://t.co/7D8jTEmLxs pic.twitter.com/EqkWW4QXjl