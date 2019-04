Univision vende Gizmodo Media Group y The Onion al fondo Great Hill Partners

Univision ha vendido los medios que conforman Gizmodo Media Group así como el portal satírico The Onion al fondo de inversión Great Hill Partners por una cantidad que no ha sido revelada.

El fondo, que cuenta entre su catálogo de inversiones con IGN y SheKnows Media, se hace así con una serie de portales que acumulan unos 100 millones de usuarios únicos mensuales, según ha detallado la compañía a través de un comunicado, y que pasarán a estar integrados dentro una nueva compañía bautizada como G/O Media.

G/O Media contará con un enfoque en tecnología (Gizmodo), motor (Jalopnik), enfoque femenino (Jezebel), deportes (Deadspin), consejos y trucos (Lifehacker), videojuegos (Kotaku), cultura afroamericanas (The Root), humor con The Onion y ClickHole, así como el portal de cultura pop The AV Club.

El nuevo grupo estará comandado por James Spanfeller quien, además de ser un veterano del sector que comandó el desarrollo de Forbes.com, fue presidente de IAB y miembro de la Junta Ejecutiva de Digital Content Next, también es un relevante inversor de la compañía, explica la empresa.

Univision se deshace así de unos activos que compró en 2016 tras desembolsar más de 135 millones de dólares por el antiguo conglomerado de Gawker Media, así como una cantidad desconocida por The Onion.