Antonio Fernández-Montells: "Esperamos que Greenalia cotice en el Mercado Continuo en uno o dos años"

En Galicia aún quedan dos toneladas de residuos naturales en el monte, suficiente para abastecer la planta de biomasa en Curtis que está levantando Greenalia. Pero el viento también sopla fuerte por el noroeste ibérico y en la compañía lo quieren aprovechar. La firma gallega, que cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), presentará sus resultados este mes.

En 2017, lograron una cifra de negocio de 35 millones de euros y un 'ebitda' de 1,5 millones. ¿Qué esperan de 2018?

No puedo dar la cifra, porque no lo hemos publicado en la web, pero puedo trasladar el presupuesto que tengo para 2018, que es 2,5 millones de euros, y que está en línea. El gran salto será en 2020, cuando entran en funcionamiento la planta de biomasa [que construye Acciona] y los proyectos eólicos.

¿Qué parte del negocio pesa más?

El plan estratégico llega hasta 2021, porque es hasta cuando tenemos modelos auditados. Dentro de 2021, el negocio tradicional va a suponer un 9% -el negocio de la planta de biomasa de Curtis (La Coruña) supondrá 16 millones de 64 millones y el resto va a ser todo eólico (fácilmente, un 60% ). La biomasa es la pata que ahora mismo está consolidada, porque es la que tiene todo el negocio tradicional, y es la que tiene el proyecto de energías renovables ya financiado -se han dispuesto casi 90 millones y ya está en obras-. Pero la que está teniendo un crecimiento más relevante, y la que realmente va a dar un empujón al negocio, es la eólica.

¿En qué consiste el Proyecto Eolo?

Son ocho parques eólicos, algunos de ellos han sido desarrollados desde cero y otros son adquisiciones. Hay tres parques dentro de estos ocho que hemos adquirido a Gamesa; hay un parque que se lo hemos adquirido a Tasga, junto con otros que no están dentro de Eolo 1, y hay otro, que junto con más parques, hemos adquirido a Anjoca, una sociedad gallega.

¿Y qué lugar ocupa la fotovoltaica?

Todavía son proyectos que están más o menos avanzados; hay un punto de conexión, por ejemplo, pero no tienen la autorización administrativa completa ni tienen derechos retributivos de subasta. Es por eso por lo que hemos puesto, en el plan estratégico, que van a comenzar en 2022 y otros en 2023.

¿Cuáles son los mayores riesgos para su empresa?

Ahora mismo, la financiación de Greenalia está razonablemente resuelta: la hemos asegurado con Banco Santander. Desde el punto de vista de diligence, el técnico, no hay ningun problema. El único retraso que podría haber es que los proyectos no se tramitasen en el tiempo suficiente. Más que un riesgo, sería un retraso en el plan. Hemos anticipado que puede ver alguna contingencia, retraso o tema medio-ambiental.

¿Cambiarán el MAB por el Mercado Continuo?

El salto a cotizar en el Mercado Continuo no es solo una idea: se aprobó en la última junta general. Ya hemos iniciado el proceso de información y de requerimientos y es algo que la empresa quiere hacer. Creemos que ocurrirá en una horquilla realista de los próximos 12 a 24 meses. Ni va a ser en cinco años ni en seis meses. Hay que encontrar la ventana, el momento.

¿Hay interés por parte de las grandes eléctricas?

No hay nada más que ver los resultados de las subastas de 2017; ahí obtuvieron derechos Fenosa, Iberdrola, Endesa... Las grandes ya están. Fenosa hacía [la semana pasada] un comunicado en el que decía que iba a cerrar tres plantas de carbón y que quería invertir no sé si 700 millones en energías renovables. Me parece bien. Al final, eso da confianza para el inversor y el sector.