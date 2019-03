Mapfre revisa su actividad en Asia para ganar rentabilidad

Mapfre está volcado en conseguir una mayor rentabilidad en todos sus negocios, hasta el punto de que si no cumplen con sus objetivos, los abandona o los vende, como ocurrió en distintos Estados de Norteamérica o en algunos segmentos en España. Durante la presentación de su nuevo plan estratégico hasta 2021 a los analistas en el día de ayer dio a entender que esto sucedería con las operaciones en Indonesia y Filipinas. Los máximos responsables de la compañía indicaron que se está procediendo a un replanteamiento de la actividad en ambos países. "Necesitan acelerar su crecimiento para dar retornos más altos", señalaron.

El mercado indonesio, donde controla la quinta aseguradora de automóviles, Abda, generó pérdidas en 2018 al grupo español, que además tuvo que anotarse un deterioro en el fondo de comercio de 22 millones por las peores expectativas. En 2017 Mapfre desembolsó 90 millones para adquirir el 30% de Abda y superar el 5% del capital. Sus intereses en Filipinas son menores, pero tampoco están rindiendo como lo previsto.

"Necesitan acelerar su crecimiento para dar retornos más altos"

Los directivos de la aseguradora, con el presidente Antonio Huertas a la cabeza, explicaron la hoja de ruta para los próximos tres años, con el fin de alcanzar una rentabilidad del 10% y llegar a un volumen de ingresos de 30.000 millones, estimaciones ya anticipadas en la junta de mediados de marzo. En 2018 terminó su último plan por debajo de las expectativas al situar su retorno sobre capital del 6,4%, afectado por los tipos bajos.

Para cumplir con estos objetivos, Mapfre no descarta llevar a cabo operaciones de adquisición y nuevas alianzas en bancaseguros, aunque no es una prioridad. En este sentido, Huertas admitió que, finalmente, no podrían hacerse con el control de Caser. "En la carta que enviamos mostramos interés en analizar una potencial combinación, pero no hemos tenido ninguna respuesta", señaló el máximo responsable de la firma.

Por mercados

Según el Plan Estratégico presentado, el grupo también se ha marcado como objetivo potenciar el negocio de Vida, y elevar las primas del ramo Vida-Riesgo en un 8%. Mapfre, que tiene como meta elevar un 41% el negocio digital en el trienio, e incrementar en 10 millones las transacciones robotizadas, prevé convertirse en líder en el mercado de salud digital en España y mejorar la fidelidad de los clientes. Respecto a las diferentes áreas en las que opera, en Iberia (España y Portugal) quiere fortalecer su red Mapfre, la bancaseguros y los diferentes canales de distribución.

La compañía se mantiene "optimista" respecto al desarrollo del negocio en Brasil, donde el reciente cambio de Gobierno y las reformas han mejorado las perspectivas económicas del país.