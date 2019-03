Juan Roig, a los emprendedores: "No os dejéis impresionar por el tamaño de Mercadona"

El presidente de Mercadona y presidente de honor de EDEM Escuela de Empresarios, Juan Roig, impartió este lunes una ponencia en el Club del Emprendimiento de la Facultat d'Economia de la Universitat de València. En ella, defendió la figura del empresario y el emprendedor: "Estoy orgulloso de ser empresario. Tenemos que estar orgullosos de nuestras empresas y de los emprendedores que se lanzan a la piscina".

Durante su conferencia, recordó su paso por la facultad –"Pertenezco a la tercera promoción, año 1973. Allí aprendí mucho a reflexionar y a abrir la mente a otras ideas"- y explicó cómo fueron los orígenes y posterior evolución de Mercadona: "No os dejéis impresionar por lo grande que es, hasta los elefantes cuando nacen son pequeños; lo importante es ser una empresa ágil, no de gran tamaño", dijo.

A continuación, Juan Roig destacó la importancia de que las empresas tengan un modelo. "La teoría de Mercadona procede de ideas del mundo: de los trabajadores, de inspirarnos en otros y mejorarlos, de los competidores y de los libros. En la Facultat d'Economia aprendí a ser crítico con otras ideas, aunque vayan a contracorriente".

Según el presidente de la cadena de supermercados, "el modelo es el collar que ordena todas las ideas sueltas". "La diferencia se halla en escribirlo y en cumplirlo siempre, que es lo más difícil. En Mercadona, una vez lo hicimos, comenzamos nuestra expansión y nuestro crecimiento", aseguró.

También lanzó una recomendación a aquellos que quieran emprender: "Si queréis hacer algo, o vais en dirección contraria, o lo demás está inventado". Además, enfatizó la importancia de la persona a la hora de crear una empresa: "Lo importante no es la idea sino cómo ejecutarla".

Roig citó en su ponencia a los autores del libro Capitalismo Consciente: "Al igual que las personas no viven solo para comer, tampoco las empresas existen solo para lograr beneficios. Pero siendo conscientes de que al igual que las personas no pueden vivir sin comer, las empresas no pueden vivir sin beneficios". Además, el empresario hizo público su agradecimiento al Consell de Govern de la Universitat de València, que aprobó el pasado mes de octubre concederle el doctorado 'honoris causa'.