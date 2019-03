Zara ficha al proveedor de colonias de Mercadona

De Juan Roig a Amancio Ortega. El histórico proveedor de Mercadona RNB Cosméticos, que cuenta con más de 220 referencias en los supermercados de la cadena comercializados bajo la marca Deliplus, ha fichado también por Inditex. En concreto, la compañía valenciana está fabricando colonias para la cadena Zara, con lo que suma una nueva referencia mundial al proceso de internacionalización en el que lleva avanzando desde hace años.

El acuerdo de RNB con el gigante gallego lo reconocieron por primera públicamente el presidente de RNB, Vicente Ruiz, y el CEO de la compañía, Justo Peydró, en una visita de más de 50 socios de la Asociación Española de Directivos a sus instalaciones realizada el pasado mes de febrero.

La propia AED, en un comunicado sobre dicho encuentro, exponía que las cifras de diversificación de RNB "han pasado del 97% al 90% gracias a la apertura de nuevos mercados, del trabajo con otros gigantes de la distribución como Inditex y de una estrategia de internacionalización que continuará en los próximos años".

La mercantil, sin embargo, rehusó a concretar a este diario los productos concretos que está fabricando para la multinacional española, delegando la comunicación de estos detalles a la propia Inditex. No obstante, la compañía de Amancio Ortega tampoco quiso hacer comentarios sobre el asunto: "No entramos en detalles sobre proveedores", respondieron a elEconomista.

Al respecto, fuentes conocedoras del acuerdo precisan a este periódico que el producto que está fabricando RNB son colonias para su distribución a través de Zara. Se trata de una relación que inició su andadura en 2017, cuando la cosmética de La Pobla de Vallbona fabricó referencias como Friday Forever o Day Collection que llegaron a venderse en las tiendas de la firma de moda.

Sin embargo, tiempo después dejó de aparecer la referencia a RNB en los envases de estos productos, en los que ahora figura la compañía De Ruy Perfumes SA, radicada en Sevilla. En consecuencia, los productos que actualmente está fabricando la empresa valenciana para Inditex son una incógnita.

Tanto es así que, según las fuentes consultadas por este diario, ahora ya no aparece la referencia a RNB en los productos que sirve la industria cosmética a Inditex. La voluntad parece ser no revelar la relación entre ambas sociedades, hasta el punto que en las instalaciones de La Pobla de Vallbona se refieren a Zara como Zeus para no pronunciar la marca de Amancio Ortega.

La mencionada internacionalización de RNB responde a los acuerdos de la compañía con otras grandes cadenas de supermercados como la francesa Grupo Casino, la inglesa Tesco o la israelí Shufersal, todos alcanzados tras un largo periodo en el que operaba tan solo como interproveedor de Mercadona.

En efecto, la relación de la firma de Juan Roig con sus proveedores ha experimentado un aperturismo en los últimos años, al pasar a un modelo de más fabricantes y más especializados. Se trata de un nuevo sistema que RNB agradeció de forma pública en la mencionada cita con directivos de AED, cuando la consideró una oportunidad para ser "totalmente dueños de nuestro destino". La empresa, que cuenta con alrededor de 500 empleados, facturó 80 millones de euros en 2017.