Elon Musk construirá un sistema de túneles de alta velocidad en Las Vegas

La Autoridad de Turismo y Convenciones de Las Vegas (EEUU) aprobó hoy por unanimidad el proyecto de Elon Musk para diseñar, construir y operar un sistema de transporte interno que usará vehículos eléctricos autónomos de alta velocidad.

El novedoso sistema consiste en una serie de túneles que conectarán los puntos de tránsito esenciales de la urbe, así como el Centro de Convenciones, el corredor hotelero y el Aeropuerto McCarran.

Musk, el magnate conocido por iniciativas empresariales que le han granjeado renombre internacional por empresas como Tesla, SpaceX y ahora The Boring Company, presentó esta iniciativa en diciembre del año pasado al asegurar que el tiempo que se pierde en el tráfico de la ciudad del entretenimiento puede ser recuperado.

Looking forward to building a Boring Company tunnel in Vegas. Assuming to be operational by end of year! https://t.co/cSSO4SJ140