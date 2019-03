Amazon abrirá sus propios supermercados a finales de año

Amazon no se conforma con Whole Foods y va un paso más allá. Después de comprar en 2017 una de las mayores cadenas de distribución de EEUU, ahora plantea abrir su propia marca de supermercados.

Según adelanta el diario The Wall Street Journal, el gigante del comercio online tiene previsto inaugurar decenas de establecimientos en las principales ciudades estadounidenses y se prevé que la primera apertura se realice a finales de año en Los Ángeles.

Según apunta el rotativo estadounidense, "estas nuevas tiendas no competirán con los establecimientos de Whole Foods" con productos de una calidad superior, aunque se desconoce si llevarán el nombre de Amazon". Otra opción que la firma está explorando es la compra de una compañía de distribución de carácter local. Amazon Go tiene ya abiertas 10 tiendas en EEUU donde recoger las compras realizadas en su web.