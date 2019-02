Ryanair frena su crecimiento en España y estudia el cierre de bases en Canarias

Ryanair frena su ritmo de crecimiento en España y estudia el cierre de bases ante el enfriamiento de la llegada de turistas y la fuerte competencia, que le han llevado a bajar las tarifas hasta un seis por ciento para llenar los aviones. Así, la aerolínea de bajo coste prevé crecer un 3,5% en nuestro país durante su próximo año fiscal, frente al alza del 10,7% del tráfico de pasajeros registrado entre abril de 2018 y febrero de 2019, un año marcado por las huelgas, las cancelaciones y los retrasos.

España será así uno de los mercados europeos en los que menos crezca la compañía irlandesa, que prevé aumentar su capacidad un 8% de media y que ha optado por crecer en Francia, donde ha abierto bases en Touluse, Marsella y Burdeos, y por aumentar su capacidad en Italia, Europa del Este, Grecia y Turquía. En este punto, la firma ha anunciado la apertura de una ruta directa entre Madrid y Atenas para el invierno que viene y otra con

Kiev.

Apuesta por crecer en Grecia, Turquía y el Este de Europa, donde sube la demanda

"El turismo esta volviendo a crecer en Turquía y Grecia porque es son destino más baratos con hoteles a precios más asequibles. Si se analizan los últimos tres años, nunca ha sido tan barato volar a España pero el precio de los hoteles está muy caro y eso no facilita la demanda. De todas formas no estamos dejando de apostar por España, que es uno de nuestros principales mercados, ya que el objetivo es llegar a 51,2 millones de pasajeros", explica Kenny Jacobs, director general de marketing de Ryanair.

En cuanto a la reestructuración de su oferta, el directivo ha reconocido que está estudiando cerrar bases y reducir el número de aviones en algunos destinos por motivos "meramente comerciales". "Siempre es posible cerrar alguna base y es posible que se cierren en Canarias o en cualquier país otro país por motivos comerciales. Ya lo hicimos en Europa del Norte. Aun así, es mas fácil que reduzcamos capacidad en España que que lleguemos cerrar bases, al menos en un primer momento. Es cualquier caso, todavía es pronto para saberlo", explica Jacobs.

"Siempre es posible cerrar alguna base y es posible que se cierren en Canarias"

En este punto, el ejecutivo de Ryanair ha querido dejar muy claro que la posible reestructuración no responde a los nuevos acuerdos con los tripulantes de cabina españoles ni al alza de los costes de personal si no estrictamente a "motivos comerciales" debido al alza de los costes del combustible, la fuerte presión en los precios de los billetes y la inestabilidad política y económica en Reino Unido por el Brexit. En este punto, Ryanair, que ya ha cerrado bases en Bremen y Eindhoven y va a reducir capacidad en Frankfurt y Dussedorf, ha destacado que muchas aerolíneas ya están reduciendo su red de bases en distintos aeropuertos europeos para hacer frente a la nueva estructura de costes y de demanda. Por ejemplo, Norwegian ha plegado velas en Roma, Palma de Mallorca, Tenerife, Belfast o Dublín, donde ha pasado de tener seis aviones a operar solo uno. Por su parte Wizz Air ha cerrado en Polonia, Lufthansa ha recortado en Dusseldorf.

Más allá de las reestructuraciones en un mercado en el que hay 800 millones de asientos y una sobre capacidad del 10%, Jacobs asegura que todas las aerolíneas están "preparadas" para afrontar un verano que será "peor" que el anterior. Y es que, el directivo de la low cost asegura que aumentarán los retrasos en los vuelos, que el año pasado ya registraron un récord, y que habrá más quiebras de aerolíneas. "Hablamos mucho con Bruselas y los distintos países y vemos que no se están contratando suficientes controlares aéreos ni se están formando. Va a haber más falta de personal y por eso aumentarán los retrasos", alerta Jacobs.

En cuanto a las quiebras, asegura que van a cerrar más aerolíneas regionales pequeñas por el aumento, lo que acelerará la consolidación del sector y dará más seguridad a los pasajeros. Aun así, la desaparición de competidores no implicará una reducción de la oferta en Europa ya que los grandes grupos absorberán la capacidad.

Divorcio con Air Europa

De cara a su próximo año fiscal, Ryanair ha decido dejar de lado las alianzas comerciales con otras aerolíneas y ha apostado por elevar su puntualidad al 90% (está en el 80%) e implementar sus otras líneas de negocio como Ryanair Rooms. Así, el otoño de 2018 la firma de bajo coste rompió su alianza con Air Europa para vender sus billetes en su página web y puso sobre la mesa otras prioridades de digitalización.

"El acuerdo con Air Europa está parado pero podríamos relanzarlo en cualquier momento. No registramos una demanda asombrosa de los billetes y no se estaba llevando a cabo la integración digital necesaria para dar el segundo paso de alimentar sus vuelos internacional. No ha habido un gran desacuerdo comercial solo que no se cumplieron las expectativas", explica Jacobs. Aunque el directivo ha dejado la puerta abierta a reactivar el acuerdo comercial, lo cierto es que tiene más interés en conseguir que salga adelante con Aer Lingus ya que ambas tienen una gran presencia en Dublín. Han tenido problemas para integrar los sistemas de reserva y por eso la opción está congelada.

En cuanto a la puntualidad, la compañía se ha comprometido a aplicar un descuento extra del 5% en los billetes de un mes si en el anterior no se ha alcanzado el 90% de puntualidad sin contras con los retrasos inducidos por la falta de controladores. Para ello, seguirá implementado la nueva política de equipajes y tendrá más aviones de reserva en 2019.