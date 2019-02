El capital riesgo, imparable: quiere captar más de 2.000 millones este año

La incertidumbre global no asusta a las gestoras de capital privado españolas que, lejos de amedrentarse, siguen lanzándose a captar nuevos recursos para invertir en el mercado doméstico. Tanto es así que los expertos consultados por elEconomista vaticinan otro año con cifras de captación de fondos (fundraising) casi históricas, sólo superadas por el exitoso 2016, el mayor récord hasta la fecha gracias a los 600 millones de euros comprometidos por Portobello.

El año, no obstante, empieza con fuerza para las gestoras especializadas en el mid-market español, especialmente las que se sitúan en la parte alta de este segmento. Así, ProA Capital ha inaugurado el año con fuerza al conseguir cerrar su nuevo vehículo con compromisos por valor de 500 millones de euros.

Pisándole los talones este año también preparan sus nuevos fondos Magnum Capital y MCH que levantarán a lo largo de este año con compromisos por valor de 450 y 400 millones de euros, aproximadamente, según las primeras previsiones. Ambos, según las fuentes financieras consultadas, comenzarán en los próximos meses los contactos con sus posibles inversores.

Posición competitiva

"Para entender los registros históricos de los últimos años hay que mirar, por un lado, al estado de las compañías españolas que han conseguido reinventarse y que siguen siendo atractivas para los inversores, así como más baratas que sus competidoras europeas, lo que asegura un buen pipeline para los próximos meses. Por otro lado, la volatilidad de los mercados financieros y las continuas incertidumbres globales ponen a la industria del capital privado española como uno de los mejores lugares para invertir", explica una de las fuentes consultadas a este diario.

En la parte alta del mercado, encontramos a Portobello y a Alantra. La primera gestora invirtió sus vehículos anteriores con bastante rapidez -en 2017 cerró cuatro operaciones de compra con su cuarto fondo- y ahora está más centrada en desarrollar sus participadas, así como en poner en el mercado las más antiguas como The Ice Cream Factory, Vivanta o Iberconsa. Alantra, por su parte, fue otra de las gestoras más activas durante el pasado año, lo que le ha hecho invertir casi más de la mitad de su último fondo. Lo habitual en este tipo de firmas, no obstante, es pensar en poner en marcha un nuevo vehículo de inversión cuando ha conseguido consumir el 75% del anterior. No obstante, fuentes de Alantra explican a elEconomista que "todavía es muy pronto para pensar en esto ya que el fondo actual se completó en 2017,".

A poca distancia se encuentra también Abac, la gestora montada por tres exdirectivos de Apax Partners. Según las fuentes consultadas, la firma prepara el lanzamiento de un nuevo vehículo, que tendrá un tamaño cercano a los 400 millones. Desde Abac no han hecho comentarios al respecto.

También de la mano de tradicionales inversores de la industria del capital privado español se encuentran, en la parte baja del mercado, los fondos de Nazca -que está montando un vehículo paralelo de 150 millones-, Formentor -que ha cerrado con 120 millones- y Avior -que está en captación de recursos de su fondo de 100 millones de euros-.

Fondos especializados

Paralelamente a estos fondos generalistas, cada vez es más frecuente en el mercado español la aparición de nuevos jugadores especializados en diferentes nichos. Este es el caso, por ejemplo, de Asterion, el vehículo para infraestructuras que está montando Jesús Olmos, el exjefe de Infraestructuras Global de KKR.

También es relevante el papel que están ganando los fondos de deuda, que se están consolidando como alternativa a la tradicional financiación bancaria. Además de los fondos extranjeros llegando a España, el mercado local está creciendo con tradicionales jugadores como Oquendo, Alantra -que está completando Alteralia II- y Trea, que acaba de captar 70 millones en el segundo cierre de su segundo fondo, pero sigue abierto a nuevos inversores.