La inversión en sostenibilidad empeora los resultados a corto plazo, pero los mejora a medio y largo

La inversión de las empresas en tecnologías de la información verdes empeora sus resultados financieros a corto plazo, pero los impulsa a medio y largo, cuando afloran las mejoras en eficiencia que proporcionan, según el primer informe que lo demuestra en términos de certeza estadística.

De acuerdo con una investigación dirigida por Fernando Gómez-Bezares, catedrático de Finanzas de Escuela de Negocios de la Universidad de Deusto, sobre las mayores 162 compañías cotizadas alemanas entre 2007 y 2016, las empresas tienen un problema a la hora de transmitir el efecto de la inversión en sostenibilidad, puesto que el primer efecto, a la vista de los costes en los que se ha incurrido, es una pérdida de su valor y un descenso de su cotización en los mercados, aunque éste se recupere con creces posteriormente.

El informe, publicado en el Journal of Cleaner Production y presentado esta mañana en Madrid, ha escogido Alemania por su relevancia económica y por la importancia que su sociedad otorga al medio ambiente, "pero creemos que sus resultados pueden generalizarse", en palabras de Gómez-Bezares, quien ha contado con la colaboración de Wojciech y Justyna Przychodzen a la hora de elaborarlo.

El estudio entiende que las tecnologías de la información son verdes cuando tienen efecto positivo, ya sea reduciendo su propio impacto ambiental o propiciando la reducción de dicho impacto en otros ámbitos, como las cadenas de suministros o productos con un diseño más ecológico.

"Hemos comprobado -sostiene Gómez-Bezares- que las empresas que hacen mayor inversión en tecnologías verdes de la información, en el año de la inversión tienen peores resultados de rentabilidad y disminuye su valoración en Bolsa; sin embargo, esas mismas empresas aumentan su rentabilidad en los años posteriores y mejora su valoración en Bolsa".

Las que más valor crean

"Es más -sigue Gómez-Bezares-, las empresas más rentables y con mejor valoración en Bolsa, las que tienen mayor ratio valor de mercado/valor en libros, es decir, las que han creado más valor, son las que más invierten en tecnologías de la información verdes". Esto se debe a que "probablemente hay un déficit de información: las empresas no están informando bien a sus accionistas, a los analistas financieros, sobre el motivo de su inversión y su previsible resultado".

El reto, por lo tanto, es mejorar la calidad de la información no financiera, "porque cuanto mejor informen, más rápido se revalorizarán", remacha Gómez-Bezares, quien también llama la atención sobre la necesidad de verificar dicha información.

Ahora bien, ¿a cuánto asciende esta pérdida de valor y la revalorización posterior de las empresas? No se sabe aún. El informe, que ha recopilado una ingente volumen de datos para hacer el análisis econométrico, sólo llega a confirmar la correlación estadística entre la inversión en tecnologías de la información que proporcionan sostenibilidad y su efecto negativo a corto plazo, pero positivo a largo: "las empresas son muy dispares, por tamaño y por sector de actividad, y no podemos extraer cifras concretas, pero sí saber si el impacto sobre la rentabilidad de los activos (ROA) es positivo o negativo, significativo o no significativo, y después de haberlo aislado de otras variables, aunque no podamos cuantificarlo".