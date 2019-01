Grupo Flex adquiere la compañía histórica Canadiense Marshall Mattress

Flex, el grupo especializado en colchones y artículos de descanso, ha anunciado la adquisición del 100% de la centenaria compañía canadiense Marshall Mattress. Con esta operación, Grupo Flex reafirma su dominio mundial en el segmento de colchones de lujo, el de mayor crecimiento del mercado, donde ya opera con marcas consolidadas como las norteamericanas E.S. Kluft y Aireloom y las británicas Vispring y And so to Bed.

Marshall Mattress cumple perfectamente con el perfil de marca de lujo exigido por el fabricante español: centenaria, con un alto know how y con una gran tradición que le otorga un gran valor en su mercado.

Una adquisición estratégica para el mercado norteamericano

La compra de Marshall Mattress supone la tercera implantación industrial en Norteamérica, después de las plantas de California y Pensilvania de E.S. Kluft. Esta adquisición permitirá importantes sinergias industriales y comerciales para el desarrollo de las marcas Marshall, Kluft y Aireloom, tanto en el mercado norteamericano como canadiense.

El mercado canadiense se caracteriza por un gran dinamismo y por un consumo per capita alto, características muy valoradas por Grupo Flex.