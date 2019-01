La Piedra Filosofal del Gobierno del desarrollo de Software en tiempo de Transformación

Hay tres problemas principales que toda empresa que desarrolla software intenta resolver: estimar el presupuesto, establecer el coste de lo desarrollado y que dichas medidas sean lo suficientemente exactas para que la organización no se hunda en el fracaso.

Son tres temas importantes, tanto si eres una pequeña empresa como si eres una empresa grande. Pero cuando eres una empresa grande y global que subcontrata un volumen de desarrollo de software importante, esta cuestión se vuelve vital y tienes que tomar acciones para gobernarla.

El Gobierno del desarrollo de software, el Gobierno del desarrollo de las App, se ha convertido en el principal tema en importancia en la agenda de la mayoría de las empresas. El software nos rodea, nos ayuda, sin el software no podemos vivir, nos hemos transformado digitalmente y estamos en sus manos, pero estas manos no se pueden dejar al libre albedrío, sino que necesitan gobernarse y, sobre todo, necesitamos "un gobierno de nuestra inversión" para ver cuánto necesitaremos invertir y cuánto nos va a costar, ¡ah! y, ¿cómo no?, de cómo va mejorando año tras año.

Desde LEDAmc venimos ayudando en esta tarea a grandes empresas en el gobierno de sus proveedores de desarrollo de software, y estas colaboraciones nos han llevado a crear una solución única que les permita presupuestar y medir el coste con tres características principales: sencillez, precisión y globalidad.

Sencillez

Sencillez para poder ser utilizada de forma simple por cualquier persona, gestores en su día a día que no pueden dedicar mucho tiempo a aprender nuevos métodos, ni métodos complejos para realizar estimaciones, pero que sí conocen los requisitos del software que utilizan, las necesidades de negocio. QUANTER permite realizarlo a través de una descripción de los requisitos de negocio y permite hacerlo de forma automática incluyendo sólo la descripción de lo que debe hacer el software, una descripción del producto, sin entrar en componentes técnicos, sólo en lo que el software debe realizar y entregar, pero sin sacrificar la...

Precisión

Precisión para poder tener una estimación que sea útil. De nada serviría un método que fuera muy fácil, pero que no se acercara en nada a la realidad. Por eso, hemos realizado una App que se aproximada desde 3 puntos distintos: el primero utilizar el estándar de facto de la industria de estimación del tamaño del producto software, confiriéndole así la solidez de un método internacionalmente reconocido, el segundo adaptarse a los procesos y modelos de la empresa, a la idiosincrasia de la misma, ya que no en todas las compañías hacen las cosas de la misma manera y tercero mantener una línea base de producto, para poder reutilizar todo aquello que ya se identificó. Esta forma de hacer las cosas permite ser usada en la...

Globalidad

Globalidad para poder ser utilizada dentro de una transformación digital. La preocupación por poder acogerse a los beneficios de la transformación digital ha llegado a muchos de los CIO a plantearse la cuestión de si la transformación es un éxito o no, ¿Cómo comparar? Para ello necesitaban una herramienta que se pudiera utilizar tanto en modelos de paradigmas anteriores como en los nuevos paradigmas ágiles, una App que les pudiera soportar el gobierno del desarrollo de software tanto en cascada como en cualquier nuevo paradigma que se esté implantado o que pueda llegar.

Todo esto es lo que hemos logrado con QUANTER, una herramienta que a través de la sencillez, precisión y Globalidad permite una gestión del presupuesto, del coste y, sobre todo, habilita la mejora continua en los procesos de desarrollo de software permitiendo a la organización a estar en la cabeza de los desarrollos de software.

Be QUANTER my friend!

Julián Gómez Bejarano

Chief Digital Officer LEDAmc