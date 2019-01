Abengoa amplía de nuevo el plazo para adherirse al plan de bloqueo

eE elEconomista

Abengoa ha decidido ampliar nuevamente el período de adhesiones al contrato de bloqueo o lock-up hasta las 23.59 horas del próximo 28 de enero. El pasado 15 de enero, el grupo presidido por Gonzalo Urquijo ya procedió a ampliar el plazo que había dado para las adhesiones hasta ayer.

De esta manera, la firma sevillana solicita a impugnantes, entidades avalistas y acreedores del denominado New Money 2 y del Old Money que sean acreditantes que envíen las cartas de adhesión a dicho contrato no más tarde del próximo 28 de enero, en la medida en que no lo hayan hecho todavía.