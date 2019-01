López-Belmonte (Rovi): "Somos una empresa muy investigadora, con un gran valor añadido industrial"

Acaban de cerrar una ampliación de capital por valor de 80 millones de euros que ayudará a financiar el crecimiento de Rovi, la empresa farmacéutica con mayor implantación industrial en España.

¿Cuáles serán las claves para impulsar el valor de Rovi en bolsa?

Fundamentalmente tenemos un hito que está muy relacionado con el crecimiento orgánico de la compañía, que es nuestro I+D. En junio del año que viene, presentamos los resultados de Fase III de risperidona, y eso es para nosotros un hito seguramente transformacional, porque es un producto que estamos desarrollando tanto en Estados Unidos como en Europa. Si sale bien en esta fase, iríamos al regulador a pedir la aprobación tanto en Estados Unidos como en Europa. Hasta esa fecha, el otro gran driver de crecimiento es nuestra franquicia de heparinas de bajo peso molecular donde hemos lanzado recientemente un biosimilar de enoxaparina en Europa e incluso con nuestras propias filiales. Y todo lo que es ir lanzando país por país es el driver tanto del comportamiento de la acción como de la compañía.

¿A cuánto ascienden sus planes de inversión más inmediatos?

Tenemos tres grandes usos de recursos. Por una parte, todo lo relacionado con nuestro I+D, que es nuestro principal hito, que es la plataforma ISM, desarrollada y patentada por Rovi, y lo que tratamos es de transformar fármacos orales en inyectables de liberación prolongada. En lugar de tomarte una pastilla todos los días, pues que el médico o sanitario te inyecte una medicación y que dependiendo de la patología sea mensual, trimestral, semestral o incluso anual. Vamos a gastarnos 150 millones de euros.

¿En qué plazos?

Contando este año, en los próximos tres años. También contamos con el lanzamiento de este producto a nivel europeo. El 80% de esta cantidad de dinero es I+D y el otro 20% es para el lanzamiento del producto en Europa.

Han abierto también filiales. ¿Cuál es el objetivo?

El objetivo es la transformación de Rovi de una compañía que era potencialmente española a una compañía realmente europea. Para ese proceso hemos abierto en Alemania, Inglaterra, Italia, Francia y vamos a lanzar también en Polonia, más España y Portugal, cubrimos cerca del 80% del mercado europeo.

Por cierto, ¿le asustan los planes fiscales avanzados por el Gobierno?

A nivel empresarial todo lo que sea subir impuestos no ayuda a la generación de riqueza. No creo en tasas mínimas ni máximas, creo que se tienen que ajustar a lo que aporta cada empresa a la sociedad. En nuestro caso, somos una empresa muy investigadora, con un gran valor añadido industrial, y no entiendo por qué tenemos que pagar un 15% y otras empresas que no tienen esa implantación en el país y valor añadido también. Sí aplaudo el acuerdo de que se aumente la vocación investigadora del país, es lo positivo, pero no entiendo que eso va en contra de que te limiten que no puedas utilizar el marco fiscal que ya está porque te obliguen a pagar una cantidad mínima.

¿Es el mantenimiento del Plan Profarma la línea?

Por supuesto, es algo fantástico que hay que potenciar y en esa parte sí estoy de acuerdo con la filosofía de que aquellas empresas que aportan no se pueden tratar igual que las que no, no discriminaría en negativo sino en positivo, quien aporte de verdad le ayudaría a tener un marco fiscal favorable.