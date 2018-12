Endesa y los sindicatos rompen la negociación para un nuevo convenio colectivo

La dirección de Endesa y los sindicatos han roto las negociaciones para un nuevo convenio colectivo tras no conseguir alcanzar posturas ni desbloquear la situación tras meses de reuniones.

Así, el periodo de prórroga, conocido como ultractividad, expirará este 31 de diciembre sin un acuerdo entre ambas partes sobre el V convenio colectivo del grupo.

Después de más de 40 sesiones de negociaciones, este jueves la dirección de la empresa dio por concluida las negociaciones con la representación sindical al no conseguir alcanzar posturas ni desbloquear la negociación.

De esta manera, con la pérdida de eficacia de un convenio, la empresa pasará a mantener una relación con sus empleados de manera individualizada, a través del contrato de trabajo de cada uno y teniendo en cuenta el colectivo al que pertenezca, según consta en una comunicación interna remitida por la empresa a sus empleados a la que ha tenido acceso Europa Press.

En el caso del personal en activo afectado por el ámbito personal del IV Convenio Marco, se respetarán las actuales condiciones laborales y sociales, hasta que, en su caso, exista un nuevo convenio que las regula; mientras que en el caso de personal en AVS y prejubilado, sus condiciones no se verán modificadas y estarán reguladas hasta su jubilación por lo dispuesto en los distintos pactos individuales que se han firmado al efecto.

Los jubilados dejarán de tener beneficios desde el 1 de enero

Sin embargo, en el caso específico del personal pasivo (jubilados), al no disponer de contrato de trabajo en vigor, los beneficios sociales de los que han venido disfrutando hasta la fecha dejarán de aplicarse a partir del 1 de enero de 2019.

No obstante, en relación a determinados beneficios sociales como la tarifa, por la que la empresa asumía el pago del suministro eléctrico, la ayuda de estudios o el seguro médico, se mantendrán transitoriamente durante un plazo de seis meses para este personal pasivo, con la finalidad de que cada persona realice las gestiones administrativas que considere más convenientes en función de su interés particular, tales como tipo de tarifa y/o comercializadora, entidad médica aseguradora, etc.

En el comunicado interno, la dirección de la empresa afirma que mantiene "la esperanza de que, en un futuro próximo", se pueda desbloquear la situación "apelando al espíritu de diálogo, de consenso y de acercamiento de posiciones".

UGT acusa de "mala fe" a la dirección

Por su parte, UGT Fica ha acusado a la dirección de Endesa de haber roto "unilateralmente" la negociación del V convenio marco para la empresa y ha insistido en la necesidad de seguir negociando para llegar acuerdos que beneficien a ambas partes para mejorar las condiciones laborales y económicas de los trabajadores, "en coherencia con la excelente situación económica de la compañía".

En un comunicado, el sindicato señala que la dirección de la empresa ha hecho gala a lo largo de los meses de negociación de "una mala fe clara a la hora de negociar", que ha culminado con la decisión de dar por rotas de manera unilateral las negociaciones.

Así, destaca que, a pesar de que el Estatuto de los Trabajadores en el artículo 86 establece la pérdida de vigencia del convenio transcurrido un año sin que se haya acordado uno nuevo y se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación, esta pérdida de vigencia "no implica en modo alguno la finalización de la negociación de dicho convenio".

Por ello, insiste en la necesidad de llegar acuerdos que beneficien a ambas partes para mejorar las condiciones laborales y económicas de los trabajadores, "en coherencia con la excelente situación económica de la compañía, que consoliden el crecimiento sostenible de la empresa y que, al mismo tiempo, valoren en su justa medida el esfuerzo de la plantilla durante los últimos años".

Así, pide acordar un nuevo convenio colectivo que mantenga la vigencia de "los otros dos pilares fundamentales" de la regulación laboral: El Acuerdo Marco de Garantías y el Acuerdo Voluntario de Salidas.

Tarifa de empleados

UGT Fica, que acusa a Endesa de continuar "en su estrategia de expolio a favor de Enel", considera que se está "cercenando los derechos laborales y económicos" de los trabajadores al pretender acabar con parte de sus derechos, como la tarifa de empleado que es salario en especie y con su acuerdo de garantías.

De esta manera, el sindicato, que afirma que trasladará a los diferentes grupos políticos la situación y exigirá "su implicación", reitera que exigirá seguir la negociación para un convenio marco "justo".