Un extraño tipo de cáncer obliga a Allergan a suspender la venta de implantes mamarios en Europa

Los implantes mamarios texturizados de Allergan están siendo retirados Europa ante su supuesta relación con un extraño tipo de cáncer, según han anunciado hoy miércoles las autoridades sanitarias de Francia. Esta decisión afecta a todos los países de la Unión Europea que también retirarán este tipo de implantes.

Las autoridades francesas aseguran que este es un movimiento preventivo y que "no se ha identificado ningún riesgo inmediato para la salud de las mujeres que lleven estos implantes".

Sin embargo, desde 2016 se está realizando cierta asociación entre un tipo de cáncer que los expertos denominan como extraño y que afecta especialmente a mujeres que prótesis mamarias texturizadas.

Se llama Linfoma Anaplásico de Células Grandes (LACG) asociado a implantes de mama y fue identificado por primera vez en 2011.

Este tipo de cáncer que podría estar relacionado con los implantes se produce en el pecho, sin embargo no se puede considerar como un cáncer de mama, sino como un cáncer que afecta a las células del sistema linfático, que es una parte principal del sistema inmunitario del cuerpo.

Según publica The New York Times, este tipo de cáncer retrocede y desaparece en la mayoría de los casos después de retirar los implantes. No obstante, se han dado varios casos en los que la enfermedad a acabado con la vida de la persona que llevaba el implante.