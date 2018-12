Navidad: 12 regalos imprescindibles para un 'gentleman'

Si se pudiese elegir una sola palabra que defina estas fechas navideñas que ya se avecinan, el término "ilusión" es uno de los más adecuados. Y desde luego, si hay un acto que pueda generar en nosotros ese sentimiento de alegría es buscar el regalo perfecto para acertar.

¿Y qué les podemos regalar a ellos? Si tu pareja, tu padre, tu hermano, o ese amigo al que no le puedes fallar es definido por todos como un auténtico gentleman, le gusta tener lo mejor y estar al día de las últimas tendencias más exclusivas, El Corte Inglés se convierte en el aliado perfecto. A continuación, ofrecemos una lista de ideas -moda, tecnología, novedades...- que podrán hacer las delicias de todos; numerosas opciones que lograrán sorprender a quien lo espera y, desde luego, emocionar a quién no.

Regalo estrella

Los regalos estrella de estas Navidades son, sin duda, las prendas de cashmere. Esta lana exclusiva, considerada la mejor del mundo, destaca por su suavidad y sus propiedades aislantes; ¡ideales para el frío! Jerséis, chaquetas, chalecos de cashmere no pueden faltar este invierno en su armario; ideales las tres prendas -en colores lisos- para combinar con camisas. Y como no, también cobran protagonismo en estas fechas las bufandas y gorros; perfectas para looks formales e informales. No hay duda, el cashmere es un regalo tan especial como cálido abrazo.

Viajar de forma inteligente

La primera maleta Smart de Emidio Tucci es un artículo exclusivo de El Corte Inglés. Es posible controlarla desde el propio teléfono móvil; ya sea para abrirla, cerrarla o comprobar el peso. Para evitar robos, la propia maleta lanza un aviso si se aleja demasiado. ¡Viajar nunca había sido tan cómodo!

Para tomar nota

Esta estilográfica de Hugo Boss es la mejor acompañante en cualquier reunión de trabajo, y es que su dinámico diseño proporciona una avanzada experiencia de escritura. Además, los motivos horizontales, finamente equilibrados con su aro central le dan un sutil toque moderno.

Un complemento diferente

Los amantes de los detalles saben que la buena elección de los gemelos es un toque de distinción sobresaliente. Los que aquí proponemos, exclusivos de El Corte Inglés, son divertidos -por su forma de cadena de bicicleta- a la par que elegantes. Elaborados en latón con baño de rodio. Un regalo de lo más exclusivo perfecto para ir al trabajo, así como para eventos especiales de corte formal.

El mejor compañero

Este smartphone es perfecto tanto para su uso en el trabajo, como en el tiempo libre. Y es que características como el Live Translation, que -a través de la cámara- ofrece traducción en tiempo real cuando más se necesita, hacen la vida más fácil a cualquier ejecutivo. Ofrece, además, la posibilidad de compartir facilmente la pantalla del teléfono con otros dispositivos Samsung, facilitando por ejemplo las presentaciones. Cabe destacar, además, su cámara reinventada y precisa.

Para las reuniones de trabajo

Un cuaderno perfecto para el día a día; pues te permitirá de forma rápida anotar cualquier información que no debas olvidar; sobre todo en reuniones de trabajo. Su cubierta de simil piel, además de ser de lo más elegante -al igual que su cierre de metal-, es suave al tacto y permite una flexibilidad perfecta para cualquier movimiento. Esto, sumado a su dimensión A5, facilita llevar el `producto en cualquier maletín o mochila. Su papel mate suave de 100 gramos ofrece, además, un soporte de escritura de gran calidad.

La tendencia del estampado

Los tonos verdes son tendencia esta temporada y el estampado de flores de este conjunto de corbata y pañuelo de Emidio Tucci combinan a la perfección con camisas lisas de colores claros. Desde luego, este regalo dará un toque de distinción a los looks formales de cualquiera. Este es uno de los estuches exclusivos que El Corte Inglés ha preparado para esta Navidad.

Un imprescindible

La moda de las zapatillas deportivas estilo retro de color blanco lleva pisando fuerte varias temporadas. ¡Los más atrevidos hasta las han combinado con traje! Su versatilidad se ha convertido, por tanto, en una prenda básica de los armarios masculinos. Este diseño de Fórmula Joven, con cierre de cordones y piso de goma hará las delicias de muchos de nuestros amigos o familiares.

La reinvención de un clásico

Este otoño, Lacoste ha rediseñado sus clásicos y ha presentado una nueva versión de su emblemático reloj Lacoste.12.12. Fieles al ADN de la marca, inspirados en el icónico polo, estos nuevos modelos desafían el tiempo con elegancia y con líneas deportivas. También disponibles en verde, negro o blanco; colores que nunca pasan de moda.

Orden con estilo

Portadocumentos azul con unas líneas elegantes que resultará de gran utilidad para los días más ajetreados de trabajo. Este producto permite tener todos los documentos ordenados y al alcance de la mano; porque es importante no perder nada y permitir que nuestra mente se pueda ocupar de lo realmente importante. Un regalo acertado que ofrecerá a cualquier ejecutivo un toque de distinción que atraerá todas las miradas.

Un básico

Esta prenda a cuadros rojos y negros, diseño de lo más noventero, y con acabado desflecado es una opción ideal para looks informales. Los estampados y los colores vives en las bufandas y fulares dan un toque de alegría a los abrigos y jerséis de colores básicos. Esta bufanda combina a la perfección con una cazadora vaquera con cuello de borrego o una desenfadada chupa de cuero.

Pura tecnología

Estos auriculares son el acompañante ideal para las esperas en los aeropuertos y las horas en vuelo. Cuentan con una de las mejores tecnologías del mundo para filtrar el ruido y que suene mejor la música escogida. El emparejamiento bluetooth y NFC con instrucciones de voz simplifican la tarea de conexión inalámbrica y la batería de iones de litio ofrece hasta 20 horas de música sin cables.

