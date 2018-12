Adif y Renfe dejan en vía muerta el plan para fusionarse en un gran holding y ahorrar costes

El plan para reunificar Adif y Renfe en un gran holding europeo ha entrado en vía muerta. La presidenta del gestor ferroviario, Ana Pardo de Vera, ha reconocido que "no se está trabajando en esa dirección" desde hace tiempo y que no será posible reactivarlo, por lo menos, a medio plazo.

Y es que, los problemas para reunificar Adif y Adif Alta Velocidad han obliga a paralizar los planes del Ministerio de Fomento puesto que éste sería el primero paso para conseguir una fusión que permitiera a las dos empresas ahorrar costes organizativos y ser más eficientes y competitivas de cara a la liberalización del sector y la entrada de nuevos competidores de la talla de la francesa SNFC, que ha echado marcha atrás al proceso, o a la alemana Deutsche Banh, que nunca lo inició.

"Nosotros somos dos empresas y el primer paso que hemos intentado es la fusión de Adif y Adif Alta velocidad y se sigue intentando, pero de momento los informes no nos dejan porque los cánones que recibe Adif no se consideran ingresos de mercado si no subvenciones", explica Pardo de Vera en un desayuno organizado por Executive Forum. Así, y pese a que la UE no obliga a que el operador y el gestor estén separados, ya que es solo una recomendación de Bruselas, parece que en España el proceso tendrá que esperar aunque se sigue intentando avanzar por la parte de Adif.

A su vez, de cara a la liberalización del transporte ferroviario de pasajeros, que tendría que ponerse en marcha el segundo sábado de diciembre de 2020, la presidenta Pardo de Vera ha defendido el modelo italiano como el más viable: un solo competidor y sólo en los corredores de alta velocidad. En este sentido, ha asegurado que la vía italiana es uno de los que mejor resultado ha dado ya que ha permitido casi duplicar el trafico de viajeros de alta velocidad en el país y generar una demanda inducida que va más allá de la que se 'roba' al sector aéreo.

"Es fundamental potenciar el aprovechamiento de la red con nuevos competidores para generar más ingresos. La infraestructura no favorece un crecimiento muy elevado de operadores en una misma ruta, habrá hueco para un solo competidor frente a Renfe por las elevadas inversiones que se necesitas para comprar trenes y limitaciones de capacidad en puntos críticos como pueden ser las estaciones centrales. No es como el sector aéreo", asegura la presidenta de Adif en el desayuno organizado por Executive Forum.

En este punto, habría dos opciones para dar entrada a un competidor por corredor de alta velocidad: la libre entrada o el sistema de concesiones de líneas.

Plan estratégico

En cuanto al futuro de inmediato del gestor, la presidenta ha puesto en marcha un plan estratégico que pivota sobre tres ejes: seguridad, sostenibilidad y servicio. El ultimo de estos aboga por potenciar la intermodalidad en las estaciones, con los autobuses, coches compartidos y aeropuertos, impulsar la red de Cercanías y digitalizar los servicios y las estaciones para que sean mas sostenibles, amigables con el pasajero y le puedan asesorar y dar información instantánea.

Otro punto fundamental para Pardo de Vera es asegurar la financiación de Adif y para ello ha solicitado a Fomento que se avance en el proceso de firmar un contrato programa que le dé estabilidad presupuestaria. Y es que el ultimo caducó en 2010 y sigue prorrogado. En cuanto a la abultad deuda de Adif Alta Velocidad, que suma los 15.800 millones de euros y tiene un coste financiero de 400 millones, la presidenta ha asegurado que se seguirán emitiendo bonos verdes para reducir los costes de la deuda y que confía en las aportaciones y el respaldo de la administración para continuar con la extensión de la red. En este punto, tienen planes de movimiento de activos para evitar que la deuda pase a manos del Estado.

Problemas para evitar la huelga

Antes de entrar de lleno con el desarrollo del plan estratégico, que también incluye promover ahorros energéticos de hasta el 10% en las líneas de AVE, Adif tiene el reto de firmar la paz con sus sindicatos. Los trabajadores llevan meses exigiendo la recuperación de la jornada de 37,5 horas, la recuperación salarial prometida por el Estado y el aumento de la plantilla recuperando una tasa de reposición del cien por cien. Ante las dificultades de llegar a un acuerdo, los sindicatos han convocado una serie paros el 21 de diciembre y el 7 de enero para presionar a la compañía a ceder posturas. Aunque Ana Pardo de Vera ha reconocido que se sigue hablando, también ha asumido que será muy difícil evitar que se celebren los paros ya que no se va a firmar ningún convenio en las próximas semanas. "Aunque es muy complicado que se alcance ya un nuevo convenio esperamos conseguir pactar las líneas maestras sobre los que se asiente y llegar a un acuerdo", aseguró la presidenta de Adif.