Uno de cada tres trabajadores sigue recibiendo regalo de Navidad de su empresa

El 35% de los trabajadores en España asegura recibir un obserquio de Navidad por parte de la empresae en que trabaja, mientras que el 65% no cuenta con aguinaldo navideño, según un estudio elaborado por la plataforma de empleo Infojobs.

Las empresas de tamaño mediano -de entre 10 y 49 empleados- son las que más obsequian a sus trabajadores en Navidad. En concreto, el 46,5% de los encuestados reconoce contar con regalo de Navidad. Por contra, son las empresas con más de 50 trabajadores en plantilla las que menos tienen este detalle con sus trabajadores. Solo el 31% afirma tener aguinaldo navideño.

La cesta de Navidad con productos varios sigue siendo el regalo estrella de las empresas españolas que recurren a este obsequio, ya que es lo que reciben el 62% de trabajadores. Por otro lado, un 19% de las empresas que obsequian a sus empleados eligen para ello un producto gastronómico concreto, que puede ser un jamón, un lote de turrones o una botella de cava, entre otros. Mientras que un 16% decide premiar a sus trabajadores con una remuneración económica extra con motivo de las fiestas navideñas, lo que tradicionalmente se ha conocido como aguinaldo.

Precisamente este último, el aguinaldo, es el regalo favorito de los trabajadores. Un 61% de los encuestados reconoce que preferiría otro regalo, y de ellos un 59% querría una remuneración adicional. El 27% preferiría una tarjeta regalo.

La cena de Navidad

Las celebraciones navideñas siguen siendo cita ineludible en la mitad de las empresas españolas. Concretamente, el 52% de los encuestados declara que su empresa organiza algún tipo de celebración para sus empleados con motivo de la Navidad y, de éstos, el 83% confirma que no falta a la cita. ¿El principal motivo? Los encuestados lo consideran un momento perfecto para charlar con los compañeros de una manera más distendida. Así lo declaran el 58,5% de los encuestados. Mientras que un 12,5% reconoce que va por compromiso.

InfoJobs también ha preguntado a los que no suelen asistir a esta celebración (17%) cuáles son los motivos para no hacerlo. El 28% declara que prefiere montar una celebración alternativa con los compañeros que mejor se lleva. Por su parte, un 18% comenta que, al ser fuera del horario laboral, no puede conciliarlo con su vida personal, mientras que un 8,5% opina que son un auténtico aburrimiento.

Además, cabe destacar que el evento no siempre corre a cuenta de la empresa. De acuerdo con estudio de InfoJobs, el 19% de los trabajadores explica que la empresa es la organizadora, pero que son los empleados los que pagan los gastos. Por su parte, un 11% de los encuestados declara que la empresa paga la celebración, pero que los empleados tienen que hacerse cargo de algunos costes derivados de la misma, como los desplazamientos o suplementos de bebidas.

Las cenas (42,5%) y las comidas (42%) de Navidad son los formatos más frecuentes, aunque también hay algunas empresas que se decantan por ofrecer un aperitivo a sus trabajadores, según lo confirma el 13% de los trabajadores.