Debbie Crosbie, nueva consejera delegada de TSB, filial del Sabadell

El consejo de TSB, la filial del Banco Sabadell en el Reno Unido, ha nombrado a Debbie Crosbie nueva consejera delegada de la entidad, según un comunicado remitido hoy.

Crosbie, que proviene del grupo bancario británico CYBG, donde ha trabajado más de veinte años, se unirá a TSB en 2019, aunque la fecha de incorporación no se ha detallado por el momento.

Hasta la incorporación de Crosbie, Richard Medding continuará en su cargo de presidente ejecutivo, antes de regresar a su posición anterior como presidente no ejecutivo de la entidad.

Fuentes del Banco Sabadell consultadas no han querido hacer más comentarios sobre el nombramiento y se han limitado a declarar que "Banco Sabadell ha estado directamente involucrado en este proceso de selección y que la nueva consejera delegada de TSB será ratificada en el próximo consejo que se celebrará el 29 de noviembre".

.@TSB has today announced that Debbie Crosbie will be joining the Bank as CEO. Read more: https://t.co/y0q6IEJvbP pic.twitter.com/oUO7ZzMZbe