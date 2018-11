Luigi Gubitosi toma el mando de Telecom Italia como director general

Luigi Gubitosi, ex consejero delegado del operador Wind, ex banquero de Merrill Lynch y ex administrador especial de Alitalia, será nombrado director general de Telecom Italia tras el cese fulminante de Amos Genish, realizado la semana pasada. De esta forma, el grupo Elliot Management, accionista de control de la teleco, culmina una ofensiva para asegurarse la separación funcional de la red fija, decisión que se presume decisiva para el saneamiento de una deuda que alcanza los 25.000 millones de euros.

El consejo de administración del gigante italiano se ha decantado por la experiencia y solvencia de Gubitosi, también consejero del operador y exdirector de la televisión pública RAI, para llevar las riendas de la compañía de telecomunicaciones. En la lista corta han quedado el también consejero Alfredo Altavilla, ex directivo de Fiat, y el ex presidente de Telefónica España, Luis Miguel Gilpérez, cuyo nombre apareció entre los futuribles, según diversas fuentes cercanas a la operadora italiana.

Según informa Bloomberg, los diez miembros del consejo, respaldados por Elliott Management, acordaron la elección de Gubitosi tras una teleconferencia realizada el pasado sábado. El ejecutivo italiano necesitaba el apoyo de al menos ocho de los quince directores para asegurarse el puesto en el antiguo monopolio de telecomunicaciones.

La votación final se ha realizado ayer, donde han dado el visto bueno de un nombramiento que contó con el rechazo de los dos representantes del Grupo Vivendi, Michele Valensise y Giuseppina Capaldo. Entre los votos favorables se encontraba el de su rival más directo en el cargo, Alfredo Altavilla, así como los consejeros Rocco Sabelli y Paolo Bonomo. También forman parte del consejo Fulvio Conti, Massimo Ferrari, Paola Giannotti de Ponti, Maria Elena Cappello, Lucia Morselli, Dante Roscini, Arnaud Roy de Puyfontaine, Marella Moretti y Michele Valensise.