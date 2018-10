Teddy Bautista: "Si me citaran a juicio, abandonaría la presidencia de la SGAE"

Teddy Bautista, expresidente de la SGAE y candidato de nuevo a la presidencia de la entidad en las elecciones que se celebran el próximo viernes, ha explicado hoy en un encuentro con los medios, que se presenta "por responsabilidad" y porque se "lo han pedido más de medio centenar de socios", entre los que se encuentra José Miguel Fernández Sastrón, el presidente actual.

Bautista ha asegurado que tiene "muy buena relación con Fernández Sastrón", negando sin embargo que éste le hubiera pedido algún cargo, frente a lo que denuncian un grupo de autores. "Eso es algo que no dependería de mí si no de los órganos colegiados de la sociedad".

Tras admitir que podía haberse presentado a las elecciones de 2012 y 2015, ha asegurado que ha decidido romper el silencio, pese a que existe una causa abierta contra él por la Operación Saga, por la que se investiga desde 2011 en la Audiencia Nacional el presunto desvío de fondos de la SGAE.

"Han pasado siete años y no quiero caer en la espiral del silencio, pero en el momento en el que sea citado a la vista oral abandonaría mis responsabilidades. Sería incompatible", ha dicho para apostillar a continuación que "yo espero estar un año".

El candidato, que ha reconocido que la entidad pasa por "un momento muy duro" ha manifestado que no tiene "ningún tipo de relación actualmente con el Ministerio de Cultura", pero ante la amenaza de éste de intervenir la SGAE sino se adaptan los estatutos a la nueva legislación, sí que ha mostrado su compromiso "de ajustarnos por supuesto a la directiva europea y a la ley de propiedad intelectual".

Respecto a la retirada de las candidaturas de un grupo de autores y editores críticos con los comicios, por prohibir entre otras cosas el voto electrónico, Teddy Bautista ha mostrado su pesar al respecto. "Es una verdadera lástima, me hubiera gustado que mantuvieran las candidaturas porque en la SGAE siempre han estado representadas todas las sensibilidades", asegurando, sin embargo, que "el voto electrónico no tiene las mismas garantías actualmente que el voto presencial o el voto por correo".

El expresidente ha querido recordar que todavía hay 90 candidatos en liza, insistiendo en que el hecho de que se hayan retirado 15 candidaturas "no deslegitima las elecciones".

Teddy Bautista ha manifestado, por otro lado, que "me gustaría que en la nueva SGAE no solo hubiera una mayor representación de las mujeres, sino también de las distintas culturas, de los distintos países que forman España". El candidato a la presidencia ha admitido, por último, que "la SGAE es una sociedad desconocida y entono el mea culpa porque hemos fallado en la política de comunicación y no hemos sido suficientemente didácticos". Su objetivo, ha concluido, "es volver a poner en valor la SGAE", admitiendo que sus crisis continuas han perjudicado la imagen de los derechos de autor.