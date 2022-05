Conoce en primera persona cómo las últimas tecnologías son el mejor aliado para tu negocio en el evento presencial de Altim

En la actualidad, estamos viviendo un momento que está obligando a nuestras empresas a cambiar el enfoque de sus negocios. Los diferentes efectos provocados por el conflicto rusoucraniano, como la escasez de las materias primas, los problemas en los canales de distribución y otros efectos de la crisis, llaman a las empresas a dar solución a estos desafíos a través de las nuevas tecnologías.

Además, las empresas cada vez más están buscando encontrar el equilibrio entre sostenibilidad y rentabilidad ¿Y tú? ¿Vas a quedarte atrás?

Desde Altim, pueden ayudarte a conseguirlo mediante la transformación de tu negocio. Para mostrarte en primera persona cómo puedes lograrlo, Altim consultora tecnológica Gold Partner de SAP, te invita a vivir una experiencia inmersiva a través de realidad virtual en su evento 100% presencial, bajo el eslogan "Es tu futuro, Hazte con él".

Tendrá lugar el próximo día 18 de mayo, a partir de las 11:00 a.m. en el Hotel Only You de Madrid. Al finalizar el evento, se sortearán unas gafas de realidad virtual entre todos los asistentes y se cerrará con un cóctel que empezará a la 13:00 p.m.

El encuentro es 100% presencial y contará con un panel de expertos en el que estarán presentes grandes profesionales del sector de las últimas tecnologías como Javier Gimeno, RISE Business Development Director in South Europe & Francophone Africa en SAP y José Domingo García Caro, Microsoft Sr Specialist en Microsoft y como moderador del panel estará Juan Antonio Trevejo, Socio Director en Altim. También, asistirán Adriana Sola, CEO de Altim, que explicará cuáles son las últimas tendencias en el sector de las tecnologías (Sostenibilidad, Blockchain, Cloud, Ciberseguridad ) y Julio Trevejo, Corporate CEO en Altim que mostrará gracias a la realidad virtual, nuevas experiencias de usuario y casos de uso de estas nuevas tecnologías. Como broche final, Dallant compañía de producción y distribución de aromas e ingredientes alimenticios para productos de consumo, presentará su caso real de conversión a s/4 Hana y la aplicación de las nuevas tecnologías a los procesos de su negocio.

Innovación y futuro son las dos palabras que definen este evento organizado por Altim, donde:

- Vivirás una experiencia inmersiva. Ponentes y asistentes descubrirán a través de realidad virtual las nuevas tendencias del mercado digital a través de una inmersión en todos los sentidos.

- Descubrirás las tendencias más innovadoras. Explicaremos cuales son las últimas tendencias empresariales originadas a raíz de la transformación digital acelerada y el auge actual de la digitalización.

- Conocerás la última tecnología Cloud. Mostraremos a través de un caso real los beneficios de la plataforma SAP S/4 Hana Cloud, software basado en la nube que te permitirá sacar el máximo partido a tu gestión empresarial.

Tres grandes motivos por los que no deberías perdértelo.

Si quieres conocer la tecnología como vehículo de la transformación de tu organización, regístrate a través del siguiente enlace. Las plazas son limitadas.