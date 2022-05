DEISER nombra a David Fernández Camarero como CEO para liderar su nuevo proyecto DEISER 4.0

DEISER, Atlassian Platinum Solution Partner y Gold Marketplace Vendor, una de las empresas líderes en España en la implantación de soluciones software Atlassian orientadas a equipos ágiles, anuncia la incorporación en la organización de David Fernández Camarero como CEO (Chief Executive Officer).

Guillermo Montoya, cofundador y hasta ahora CEO de la compañía, pasará a ser el Presidente Ejecutivo, centrándose en las relaciones con el ecosistema Atlassian, las alianzas profesionales y económicas con otras entidades y la expansión de la marca en todo el mundo. En todo caso se trata de reforzar la dirección de la Compañía, que forma parte del compromiso de crecimiento de DEISER, consolidando su posición como una de las empresas líderes proveedoras de Soluciones Atlassian.

David Fernández atesora una gran experiencia de más de 25 en la dirección de equipos y se incorpora en la dirección de DEISER con el objetivo de liderar el proyecto DEISER 4.0 durante los próximos años.

Esta nueva etapa del proyecto DEISER busca reforzar más aún el alineamiento con Atlassian, de la que es Platinum Solution Partner en España desde el año 2011, no solo en las soluciones que ofrece (Jira Software, Jira Service Management, Jira Align) sino en la velocidad y orientación a todos los equipos: TI, Marketing, Finanzas, Personas, etcétera.

En este proyecto serán elementos esenciales: el crecimiento de la organización, su especialización, la orientación a soluciones, alianzas y acuerdos nacionales e internacionales para aumentar su presencia en empresas y sectores tanto en España como en otras zonas geográficas.

En su más de 25 años de experiencia profesional, David Fernández ha desempeñado diferentes puestos de responsabilidad en Lucent Technologies, CHEP, Indra, Empresarios Agrupados e Iberespacio-Grupo Técnicas Reunidas, ocupando puestos que abarcan la Dirección de Operaciones, Dirección Estratégica de Proyectos, Desarrollo de Negocio, Dirección de Programas, Gestión de Supply Chain, Gestión de alianzas en EMEA, con colaboraciones en LATAM y USA, y un largo etcétera. David es experto en negociaciones de gran complejidad, desarrollo de estrategia, reorganización y gestión de escenarios de cambio, mejora y crecimiento de equipos. Acredita una trayectoria de dirección y liderazgo con proyectos multidisciplinares en más de 15 países, en mercado tan variados como IT, Telecomunicaciones, Transporte, Infraestructuras, Logística, Industria, Energía y Espacio, tanto en el Sector Público como Privado.

"Tras años desarrollando mi carrera profesional, inicio este nuevo proyecto como un compromiso personal. Donde espero que mi experiencia, junto con la de todo el equipo de DEISER, nos hagan crecer como empresa de referencia en el ecosistema Atlassian, que debo decir "ya me ha cautivado". Agradezco a Guillermo, y a toda la Dirección de DEISER, la confianza de poner en mis manos este proyecto, donde espero que trabajemos juntos para conseguir los objetivos marcados por los socios y fundadores de la Compañía. A pesar de no haber alcanzado a dar más que unos pasos, he de decir que ya me encuentro orgulloso de ser parte del GRAN equipo que hoy en día forma DEISER. Su compromiso, sus valores, y su capacidad son la clave del éxito en esta "empresa" ha declarado David Fernández.

Guillermo Montoya, cofundador, y hasta ahora CEO de DEISER, apunta: "Después de más de 15 años como partners de Atlassian, estamos orgullosos de haber visto desde el principio el enorme potencial de Jira, Confluence y, sobre todo, el liderazgo que Atlassian comenzaba a construir ya en el año 2007".

"Ahora, con Atlassian líder en las soluciones software para la colaboración de equipos a nivel mundial, queremos seguir estando a la altura de un reto que nos ha situado como una de las empresas más vinculadas a la compañía australiana" señala.

"Estamos convencidos que con la entrada de David como CEO de DEISER vamos a dar un nuevo salto adelante como ya hicimos en 2011 cuando nos convertimos en el primer Platinum Solution Partner de Atlassian en España. DEISER 4.0 es el Plan Director de lo que queremos que sea la compañía durante al menos los próximos cinco años. David Fernández había colaborado ya con DEISER hace muchos años, y creo que con su incorporación vamos a dar un gran salto en muchas direcciones: Velocidad, Visión Estratégica y Portfolio de Soluciones basadas en Atlassian a nivel nacional e internacional. Precisamente hoy, día de este anuncio, DEISER cumple 24 años. El mejor regalo que podríamos haber soñado para celebrarlo es la elección de alguien como David para llevar el timón de DEISER durante los próximos años", sentencia.