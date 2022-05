Free2Move compra Share Now, la división de movilidad del Grupo BMW y Mercedes-Benz

La división de movilidad del grupo automovilístico Stellantis, denominada Free2Move, ha comprado Share Now, la empresa conjunta de coche compartido propiedad del Grupo BMW y Mercedes-Benz formada en 2019.

De esta manera, Free2Move añade 14 grandes ciudades europeas y una flota de 10.000 vehículos, de los cuales 3.000 corresponden a modelos completamente eléctricos, que se sumarán a la flota actual de la división del grupo francoitaloamericano, compuesta por 2.500 unidades. Además, con la adquisición de Share Now, Free2Move espera añadir 3,4 millones de clientes a sus 2 millones actuales.

La venta de la filial de carsharing contribuye a la realineación de las empresas conjuntas de movilidad, según explicaron Mercedes-Benz y BMW en un comunicado. Así, en el futuro ambas empresas se centrarán en dos áreas centrales con alto potencial de crecimiento, como son Free Now, centrada en la multimovilidad digital, y Charge Now, relacionada con la recarga de vehículos eléctricos.

Esta operación, cuyos detalles no han trascendido, está pendiente de la aprobación de las autoridades antimonopolio.

La consejera delegada de Free2Move, Brigitte Courtehoux, ha explicado que "esta adquisición acelerará nuestro crecimiento rentable. Ahora estamos un paso más cerca de alcanzar nuestro objetivo de ampliar la presencia mundial de Free2Move hasta los 15 millones de usuarios activos en 2030".

El director de Estrategia e Inversiones de Mercedes-Benz Mobility, Gero Götzenberger, ha apuntado que "aunque Mercedes-Benz se centrará más en su negocio principal en el segmento de lujo, los vehículos compartidos seguirá siendo una parte importante de la movilidad urbana y un elemento esencial en la oferta de movilidad de Free Now. Con Free Now y Charge Now, nos estamos enfocando en dos segmentos de crecimiento que continuarán ofreciendo a nuestros clientes toda la gama de servicios de movilidad en el futuro y apoyar la expansión de la movilidad eléctrica".

Asimismo, el director de Inversiones Corporativas del Grupo BMW, Rainer Feurer, ha comentado que "las empresas conjuntas de movilidad han sido pioneras en Europa: Free Now y Charge Now han tenido mucho éxito en la construcción de una plataforma de software para tantos jugadores como sea posible en sus respectivos segmentos".

Expansión de Free2Move

Y es que en la estrategia a largo plazo de Stellantis, denominada 'Dare Forward 2030', el grupo contempla que Free2Move cuente con 15 millones de usuarios activos para el final de la década, así como tener presencia en todo el mundo y alcanzar una facturación de 2.800 millones de euros.

Al cierre de 2021, Free2Move contaba con 200.000 usuarios activos y una facturación de 40 millones de euros.

El objetivo de Stellantis para 2025 es que Free2Move tenga presencia en Europa y Norteamérica, alcanzar 10 millones de usuarios activos y unos ingresos de 700 millones de euros.

Este movimiento se suma a la absorción de Opel Rent, con el objetivo de acelerar acelerar su estrategia de crecimiento en Alemania y Austria. En paralelo, también había dado un paso más de la expansión de su servicio de coches compartidos (que explota en París y Madrid) a cinco ciudades de Estados Unidos: Washington, Portland, Denver, Colombus y Austin.



Share Now fue creada en 2019 por los pioneros del uso compartido de automóviles y combina car2go, que fue desarrollado por el antiguo grupo Daimler, y DriveNow, la oferta del Grupo BMW.