El programa de termalismo provincial de Badajoz oferta este año 254 plazas

El impacto económico en el sector del turismo termal será de más de 124.460 Euros y la Diputación de Badajoz aportará 50.000 Euros. Se subvencionarán un total de 254 plazas con un coste total de 490 euros, de los cuales la Diputación financiará 196 euros y el beneficiario el restante, unos 294 euros. El desplazamiento desde el domicilio hasta el establecimiento termal, así como el desplazamiento de regreso correrá a cargo de las personas beneficiarias.

Los objetivos son el cuidado de la salud unida al ocio; la promoción y el fomento del turismo en los establecimientos termales y en sus respectivos municipios y zonas circundantes y, como consecuencia, el mantenimiento y la creación de empleo y el fomento del desarrollo social y económico de la provincia de Badajoz.

El plazo máximo para presentar las solicitudes será de 20 días naturales a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación en el BOP, es decir, que comenzará el 30 de abril y finalizará el 19 de mayo.

Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones todos aquellos ciudadanos que no padezcan alteraciones del comportamiento que afecten a la normal convivencia en los establecimientos ni enfermedades infecto-contagiosas, deben valerse por sí mismos y no padecer contraindicaciones médicas para recibir los tratamientos termales. Además, deberán encontrarse al corriente en sus obligaciones tributarias con la Hacienda del Estado, la Seguridad Social y la Diputación de Badajoz y no estar incurso en prohibición para ser beneficiario de subvenciones.

Tratamientos

Los tratamientos ofertados serán de 7 días y 6 noches con alojamiento en habitación doble, con 5 días de tratamiento en el balneario que incluyen 4 técnicas al día en régimen de pensión completa.

Solicitud

Cada persona sólo podrá formalizar una solicitud para uno de los balnearios ofertados, indicando el orden de preferencia. y deberán acompañarla de una fotocopia del DNI, certificados acreditativos de estar al corriente con la Hacienda Estatal y la Seguridad Social. La selección será por riguroso orden de llegada.