El sector aéreo alerta: prohibir vuelos cortos daña el 'hub' de Barajas y desplaza el tráfico

El sector aéreo tiene claro que prohibir los vuelos de corto radio no es la solución y que la descarbonización del sector pasa por la utilización de combustibles fósiles. Así lo manifestaron ayer representantes de todo el sector -desde fabricantes a operadores o gestores del tráfico aéreo y técnicos en la materia- en el Foro de Aviación Sostenible organizado por Air Nostrum y ERA -la asociación de compañías aéreas regionales europeas- en Valencia. El sector alerta de que una prohibición de los vuelos de corto radio no solo no reduciría el problema de las emisiones, ya que apenas afectaría a cinco conexiones y reducirían un 0,9% de las emisiones que se generan por parte del sector en España, si no que además dañaría el 'hub' de Barajas.

En este sentido, Carlos Bertomeu, presidente ejecutivo de Air Nostrum, señaló que esta prohibición solo conllevaría una pérdida clara para aquellos viajeros que utilizan las rutas de corto radio para llegar a las conexiones de largo radio. Por ello, considera que lo que haría sería desplazar el tráfico de largo radio desde hubs como el de Barajas a otros europeos a los que este tipo de viajeros pudiesen llegar a través de conexiones aéreas.

Reclaman más SAF

En este mismo sentido, los ponentes destacaron la necesidad de poner sobre la mesa más combustible sostenible (conocido como SAF), ya que "no hay producción suficiente", según reconoció Flor Díaz, jefa de la Unidad de Política de Aviación de la Comisión Europea. "A día de hoy es prácticamente imposible incrementar los porcentajes de SAF de forma masiva porque no hay producción", afirma.

Más allá del nivel de producción, las compañías aéreas, a través del presidente de la patronal ALA, Javier Gándara, también denunciaron la necesidad de abaratar su coste. "Su coste oscila entre tres y seis veces el del queroseno", afirmó. "Los SAF son la forma más rápida y segura de descarbonizar", señaló por su parte Isabel Maestre, directora de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA).

Por ello, el sector pide que se cree industria del SAF en España, más si cabe, ahora que la guerra de Ucrania ha puesto de relieve la importancia del autoabastecimiento. "España es un referente en SAF, pero necesitamos mucho más", admitió Maestre. "Las grandes refinerías ya se están convirtiendo en biorefinerías", reconoció, idea que secundó Javier Criado, responsable de Desarrollo de Negocio de Cepsa, una de las compañías que ya están desarrollando este combustible.