Movistar migrará los clientes de Tuenti a O2 el 29 de mayo

Los clientes de Tuenti se han hecho mayores. Casi 12 años después de que Telefónica (Movistar) anunciara la compra de aquella red social para adolescentes, la compañía de telecomunicaciones ha anunciado a los representantes de los trabajadores su intención de echar el cierre a finales de mes, sin afectados en el proceso. El impacto en los clientes se limitará al cambio de marca, ya que las líneas se transferirán a O2 con las ventajas adquiridas y mejoradas. A su vez, los trabajadores de Tuenti se reubicarán en otras áreas de la compañía, con O2 como destino natural.

Las fuentes consultadas por este periódico han apuntado que aquellos veinteañeros que convirtieron Tuenti en un fenómeno social made in Spain han cambiado mucho en la última década. No solo abandonaron la red social en la que descubrieron el Internet 2.0 sino también mudaron de preferencias respecto a sus servicios de telefonía móvil. La propia compañía ha indicado a través de su blog corporativo que el próximo 29 de mayo dejará de funcionar VozDigital, el servicio de llamadas desde la app de Tuenti, así como los SMS desde la misma. Entre las razones esgrimidas destaca que la oferta "ya no se trata de un servicio diferencial que aporte valor a nuestros clientes", una vez que existen otras aplicaciones que ofrecen funcionalidades similares de forma gratuita, como WhatsApp o Skype.

De la misma forma, Tuenti ha pedido disculpas ya que el desarrollador encargado de mejorar y mantener VozDigital ha comunicado "que no va a continuar haciéndolo, algo con lo que nosotros estamos de acuerdo". Según explican, se trata de "un servicio muy costoso de mantener y si tenemos en cuenta el nivel de incidencias y quejas que ocasiona, teniendo en cuenta que la calidad de este tipo de servicios nunca será equivalente a las llamadas de voz tradicional o GSM". Por todo lo anterior, Telefónica deja atrás VozDigital "para dedicar el 100% de los recursos a otros desarrollos que consideramos más beneficiosos" para los clientes.