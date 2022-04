Coca-Cola lanza Byte: su nuevo refresco inspirado en los videojuegos que da acceso al metaverso

Las marcas ya han entendido el enorme potencial que ofrece el metaverso, por lo que ahora es el momento de competir para ver qué empresa es más creativa. En esta ocasión, Coca-Cola ha sido quien ha captado la atención de los jóvenes de todo el mundo con el lanzamiento de Coca-Cola Byte.

Se trata de un refresco que, desde su embotellado, está inspirado en los videojuegos, y se caracteriza por un "sabor brillante y directo" y un "acabado refrescante".

Youtube Video

Este es el segundo lanzamiento del centro de innovación Coca-Cola Creations, que ya engrasó las maquinas el pasado mes de febrero con su Coca-Cola Starlight, una bebida que, según la compañía, "recuerda mirar las estrellas alrededor de una fogata, así como una sensación refrescante que evoca la sensación de un viaje frío en el espacio".

Tendrá su sitio en el metaverso

De momento, el refresco solo estará disponible en América Latina, donde ya se ha producido el lanzamiento, y en EEUU, cuyos ciudadanos tendrán que esperar hasta el próximo 2 de mayo. Aunque la compañía ya ha informado que producto llegará a más países, aunque se desconoce a cuáles.

Por otro lado, Coca-Cola Byte también gozará de una isla creada en el metaverso de Fortnite Creative, que recibirá el nombre de Pixel Point. Aquí, los usuarios podrán disfrutar de cuatro juegos diferentes: The Castle, The Escape, The Race y The Tower; donde los jugadores podrán interactuar entre ellos.

Youtube Video

Asimismo, cada botella dispondrá de un código escaneable que permitirá acceder a un juego especial basado en la realidad aumentada.