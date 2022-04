Easygas denuncia un pacto de grandes petroleras para anunciar un descuento de 30 céntimos

Maite Martínez Bilbao

La red de gasolineras EasyGas ha decidido informar a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) del pacto de grandes petroleras refinadoras españolas para anunciar hasta 30 céntimos de descuento en combustible.

A juicio de Easygas, la publicidad ofrecida por esas empresas hace un uso comercial de la bonificación obligatoria del Gobierno español de 20 céntimos de descuento por litro de combustible.

Por ello, ha informado al organismo de control por lo que cree una estrategia para aniquilar a las operadoras independientes.

En concreto y según comunicado de Eaysgas, en las campañas publicitarias ofertadas por estas grandes marcas se ofrece un descuento directo en los repostajes de hasta 30 céntimos por litro, incluyendo en él la bonificación que el Estado ofrece a los consumidores ante el incremento del precio y que es obligatoria. Considera la red de gasolineras Easygas que trata de una campaña orquestada entre las tres compañías para hacer este uso comercial de manera simultánea.

Uso comercial de la bonificación

En esa tesitura y ante lo que EasyGas cree que es un uso comercial de una bonificación ofrecida por el Estado y que cree desleal, la compañía informó ayer, domingo, a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. "Se trata de una política de descuentos irreal y que a las pequeñas compañías gasolineras puede hacer mucho daño", aseguran desde Easygas.

Por su parte, la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae), ante la aprobación del descuento de 20 céntimos por litro que entró en vigor el viernes 1 de abril, ha manifestado que el descuento ha de hacerse sobre precio de venta, y en consecuencia "la mayor parte de las estaciones no lo están haciendo correctamente, pues su sistema informático no se lo permite, y tienen por tanto un riesgo adicional de no poder recuperar el dinero anticipado al Gobierno, por no haber hecho correctamente la liquidación".

Ha destacado Aesae la asfixia económica de muchas pequeñas y medianas empresas. "Somos colaboradores de la Administración pero no tenemos los recurso para ser su banco. Se habla que el anticipo nos llegará en breve, cuando nuestros socios llevan anticipando los 20 céntimos de euro desde las cero horas del día 1/04/2022".

Destrucción de la competencia

Asimismo, la asociación de estaciones de servicio denuncia que se está destruyendo la competencia "en un sector claramente oligopolístico, no solo por la pérdida de liquidez, sino también por la venta en poste de los Operadores por debajo que el precio de coste a mayoristas como son nuestros socios, dando lugar a una pinza que nos asfixia no solo financieramente sino económicamente".

Finalmente, desde Aesae se ha apuntado que "vamos a estudiar tanto las actuaciones a nivel nacional como a nivel comunitario, pues entendemos que ambos pueden tener competencia sobre lo que está aconteciendo en el mercado de venta de carburantes al por menor".