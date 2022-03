Iberdoex planea un "cierre temporal" de sus gasolineras al no tener "capacidad económica" para anticipar los 20 céntimos

La empresa Iberdoex se plantean un "cierre temporal" de sus gasolineras tras la publicación del plan de choque por la guerra en Ucrania por el que se ven "en la obligación de anticipar 20 céntimos de descuento en todos los repostajes" ya que no tienen "capacidad económica" para asumirlo.

Así lo ha indicado el presidente de Iberdoex, Lorenzo Florencio, que ha apuntado que "ante esa obligatoriedad" y no tener "seguridad jurídico-administrativa" de que la Administración les va a "anticipar en tiempo y en forma suficiente" para "afrontar dicha bonificación" se plantean no suministrar al público.

"Si a lo largo del día de hoy nosotros no tenemos una modificación de dicho real decreto, nosotros a partir de mañana no podríamos servir al público en general", ha lamentado.

En declaraciones a Europa Press Televisión, ha señalado que la Administración debe ser "consciente" ante "una bonificación de este calado publicada en el día de ayer y que entra en vigor en 24 horas sin contar con el sector". Así, ha considerado que el Gobierno "tiene recursos" y "mecanismos" para anticipar "el 90 por ciento de la media de las ventas del año pasado para poder sufragar esa bonificación".

De este modo, ha dicho que están "encantados de poder dar esa bonificación" pero tienen un "problema" porque están en una "situación prácticamente de quiebra o insolvencia económica" de sus estaciones de servicio debido a que en los años 2020 y 2021 con el coronavirus sus ventas se vieron "reducidas un 30-40 por ciento", a la "subida de petróleos" y a la huelga de transportistas que son sus "grandes consumidores".

"Si ahora nos piden que aportemos durante tres meses una bonificación de 20 céntimos por litro a la Agencia Tributaria para trasladarlo a los consumidores, nuestras empresas económicamente no pueden afrontar dicho real decreto", ha subrayado Florencio al tiempo que ha añadido que no quieren "engañar a los consumidores en una situación sobrevenida por una legislación hecha rápido".

Por ello, ha indicado que si no se modifica el real decreto se verán "abocados a dar servicios de emergencias" como ambulancias, policías, bomberos y "casos de emergencia de extrema gravedad" ya que "al público en general" no quieren "engañarles" por lo que no podrán "suministrar". Así mantendrán otros servicios como los lavaderos pero no el repostaje.

Igualmente, Florencio ha asegurado que la Junta de Extremadura "tiene conocimiento" de su "preocupación" y "a lo largo de la mañana" esperan que las "gestiones que se están haciendo en Madrid solucionen o den garantías de que dichas bonificaciones se van a entregar de una manera rápida y ágil por parte de la Agencia Tributaria".

De este modo, ha señalado que se verían afectadas por este cierre temporal sus 50 estaciones de servicio que tienen en toda Extremadura y ha añadido que les están llamando compañeros del sector porque "el sentir es unánime" ya que solo podrán "afrontar dicho real decreto las estaciones de servicio de las grandes petroleras".

"Es una preocupación a nivel nacional, es decir, asociaciones de Galicia se han puesto en contacto con nosotros que apoyan nuestra postura y ellos van a seguir igual; los compañeros de Valencia, Murcia, la Confederación de Estaciones de Servicio ayer emitió un comunicado en la misma línea y, a lo largo del día de hoy pues estamos esperando que haya modificaciones por parte de la Administración", ha concluido.