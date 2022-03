El sector salud emite el 4,4% de las emisiones de carbono, equivalentes a 514 centrales térmicas

Todos antes o después vamos a ser pacientes. Esto involucra directamente al ser humano con la medicina, de hecho, uno de los retos del sector es evolucionar hacia el concepto one health. Pero, ¿esto que significa? Es un concepto acuñado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que expresa cómo la salud de las personas está ligada a la salud de los animales y del planeta.

Sobre este nuevo paradigma al que se encamina el sector salud han debatido en el primer Foro One Health organizado por elEconomista. En la primera mesa de debate han participado Carlos Zarco, directo médico de HLA Universitario Moncloa; Belén Sopesén, directora de virología de Pharmamar; Jesús Maco de Lucas, vicepresidente de Investigación Científica y Técnica del CSIC; Carlos Jover, director de Producto y Growth de Savia (Salud digital de Mapfre); Joaquín Mateos, director médico de MSD España y Felipe Villar, jefe asociado del Servicio de Neumología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Este primer coloquio ha estado moderado por Javier Ruiz-Tagle, director de la revista Sanidad de elEconomista. Los expertos han debatido sobre las implicaciones que tiene para la salud humana el deterioro de la salud ambiental y/0 animal y las políticas de sostenibilidad para favorecer la one health, entre otras cosas.

El concepto one health ha ganado mucha importancia a raíz de la aparición del Covid-19. "Creo que la pandemia ha tenido alguna cosa buena y es que ha supuesto un catalizador de iniciativas como el concepto one health. Salud solo hay una y no es un patrimonio de los sanitarios, es responsabilidad de todos", ha apuntado Carlos Zarco, directo médico de HLA Universitario Moncloa.

Una responsabilidad global ha marcado las intervenciones de los expertos, que han destacado la importancia de convivir con el medio ambiente para llegar a un paradigma global. Hay que tener en cuenta que la forma de vida actual es diferente a la que había hace 200 años, un avance que puede también puede suponer retrocesos. "Lo que hemos conseguido en 100 años lo podemos perder en 20. Invertir en salud es invertir en desarrollo económico. Hay que explicar a la gente que se trata de una responsabilidad de todos", ha añadido Zarco.

Esta responsabilidad global no se entiende sin investigación. "Vivimos rodeados de animales y plantas, todo lo que afecte al medioambiente nos afecta a nosotros. Lo que afecta a uno afecta a otro. Lo estamos viendo con los virus erradicados que están volviendo, por eso tenemos que cuidar el entorno en el que vivimos. La investigación es un pilar que debemos cuidar siempre no solo cuando hay un problema como puede ser la pandemia. Debemos trabaja desde ya para que cuando lleguen las alertas estemos preparados", ha añadido Belén Sopesén, directora de virología de Pharmamar.

Uno de los cambios que se están produciendo es indudablemente el cambio climático. En a penas dos años España ha vivido fenómenos atmosféricos completamente impensables como la histórica nevada Filomena en enero de 2021 o la llegada de la arena del Sahara a la montaña riojana hace apenas dos semanas. "Nuestros investigadores ya se plantean desde hace años que estamos viviendo un cambio global. El primer signo claro es el cambio climático. Estamos viviendo de manera muy distinta a hace 200 años, las grandes urbes van a tener un papel fundamental en el futuro. La necesidad de alimentarse intensamente nos acerca a los medios naturales en los que hay patógenos", ha detallado Jesús Maco de Lucas, vicepresidente de Investigación Científica y Técnica del CSIC.

En un primer vistazo puede parecer que la sanidad no tiene un impacto muy directo en el cambio climático, sin embargo, los datos muestran otra realidad. "La mayoría hemos ido al médico alguna vez con todo lo que eso conlleva y muchas de estas visitas pueden evitar realizarse presencialmente. De media ir al médico supone unos 13 kilómetros en transporte y un algo más de un kilo en papel con la impresión del informe y los documentos necesarios", ha detallado Carlos Jover, director de Producto y Growth de Savia. Para el experto esto se puede modificar con la implementación de nuevas tecnologías y plataformas que acercan la telemedicina al paciente.

Sobre estas cifras también se ha pronunciado Felipe Villar, jefe asociado del Servicio de Neumología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. "Hay que tener en cuenta varias cosas. El sector salud emite el 4,4% de las emisiones globales, en España es el 4,5%, unos datos que equivalen a aproximadamente 514 centrales térmicas. Si se compara por países sería el quinto en emisiones de carbono. El planeta está en enfermo y le tenemos que dar su medicina desde ya, necesitamos vacunar al planeta", ha explicado el experto.

El cambio de vida que está experimentando el ser humano se traduce también en una cada vez más habitual convivencia entre personas, animales y plantas, una situación que está dando lugar a nuevas, y no tan nuevas, infecciones. "El crecimiento poblacional está invadiendo entornos por os humanos y provoca interacciones con agentes infecciosos que provoca nuevas infecciones. Creemos que es importante enfocarnos en el one health", ha asegurado Joaquín Mateos, director médico de MSD España. Para el responsable de MSD para esto es fundamental la colaboración entre todos los agentes implicados.