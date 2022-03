Movistar Plus+ ofrecerá todos los partidos de LaLiga tras un acuerdo con DAZN de 1.400 millones

DAZN ha cerrado un acuerdo de distribución no exclusivo con Movistar Plus+ para LaLiga a partir de la próxima temporada. La plataforma, que se adjudicó los derechos de emisión en exclusiva de 175 encuentros de la máxima competición nacional para las temporadas 2022/23 a 2026/27, pondrá este paquete a disposición de los clientes de Movistar Plus+, como parte de la oferta de integrada en dicha plataforma, tanto a través de su App como de sus canales lineales. El valor del acuerdo asciende a 280 millones para cada una de las temporadas, es decir, un total de 1.400 millones.

Según el comunicado, los aficionados al fútbol que no sean clientes de Movistar Plus+ podrán también contratar el paquete DAZN LaLiga directamente en la App de DAZN. DAZN se encargará de la producción de estos cinco partidos por jornada e incorporará un nuevo equipo de presentadores, narradores y comentaristas para imprimir un estilo propio a las retransmisiones.

DAZN se asegura así el compromiso del principal operador de telecomunicaciones para apoyar el crecimiento del consumo OTT de deporte en España. El acuerdo representa otro gran paso en el crecimiento de DAZN en el mercado español y refuerza su compromiso de conectar y acercar a los aficionados a sus deportes favoritos. Con anterioridad, DAZN ya había cerrado colaboraciones estratégicas similares en otros mercados: Vodafone, Deutsche Telekom y Swisscom en Alemania, TIM en Italia y KDDI en Japón.

"Estamos muy contentos de anunciar este nuevo acuerdo de distribución con Movistar Plus+, que amplía nuestra actual asociación. Nuestra misión es hacer que el deporte premium sea más accesible a un número cada vez mayor de aficionados de una manera fácil, flexible e innovadora, y este acuerdo nos permite hacerlo, a la vez que logramos un mayor crecimiento en España", indica Jacopo Tonoli, Chief Commercial Officer, DAZN Group.

Por su parte, Sergio Oslé, presidente de Movistar Plus+, apunta que "en Movistar vamos a enfocar todos nuestros esfuerzos para que nuestros clientes accedan a la mayor oferta de contenidos del mercado. Con este nuevo acuerdo garantizamos el acceso a todos los clientes de Movistar Plus+ a la principal competición de nuestro fútbol durante las próximas temporadas. Los acuerdos alcanzados con LaLiga y DAZN refuerzan la relación con los mejores partners para seguir impulsando nuestro Estadio Infinito con una oferta deportiva inigualable".

Desde su lanzamiento en España en 2019 y en solo tres años, DAZN se ha asegurado una potente oferta de deporte que incluye además de este paquete de LaLiga, la Copa del Rey, la Premier League, la UEFA Women's Champions League, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la FA Cup, la Carabao Cup o la MLS. Pero DAZN no es sólo fútbol. Los usuarios en España también pueden disfrutar de MotoGP, Moto2 y Moto3, F1, Turkish Airlines EuroLeague, las veladas de boxeo de Matchroom, así como una amplia programación original de DAZN y otros contenidos deportivos.