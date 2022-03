Carlos Pérez-Herce: "Econocom España ha crecido el 18% y ha recuperado los niveles pre-Covid"

Carlos Pérez-Herce, country manager de Econocom España, se reconoce prudentemente optimista. Percibe la botella medio llena, a pesar de la incertidumbre del momento y los problemas de suministro heredados de la pandemia. La evolución de la filial española, con crecimientos de las ventas del 18% en 2021, para recuperar los niveles previos a la pandemia, invita a la tecnológica a mirar el futuro con ambición y confianza.

¿Cómo valora los resultados del año pasado?

Econocom compartió hace unos días las cuentas de 2021, con unos resultados que han crecido un 16%, con ganancias de 136 millones de euros. Esto se debe a la ejecución de un plan de ahorro, iniciado en 2019, que sigue dando sus frutos y que nos ha permitido aumentar la rentabilidad en 0,8 puntos. La facturación global alcanzó los 2.500 millones, una cifra similar al del año anterior.

¿A qué se debe la congelación de las ventas del grupo?

No hemos crecido porque el grupo se ha centrado en clientes de alto valor añadido. Y también, por el retraso en las entregas. Eso sí, la cartera de pedidos es muy superior a la de otros años, con un negocio estimado de 100 millones. La buena noticia es que se trata de pedidos que están ahí esperándonos.

¿Cómo les afecta Ucrania?

Todavía es pronto para saber el impacto, al margen del precio de la luz o el incremento del IPC. Creo que va a empeorar el tema logístico, aunque el colapso ya estaba ahí. Lo notamos, pero no nos paraliza el negocio. El problema es la incertidumbre. De momento, los clientes de Econocom no han pospuesto las inversiones. Con todas las cautelas, somos prudentemente optimistas respecto a 2022. No hemos cambiado la estrategia ni nadie nos ha comentado que suspendamos alguna actividad por culpa de la invasión en Ucrania.

Hablemos de Econocom España y de sus principales magnitudes contables...

El pasado 2021 registramos un incremento de la facturación del 18% respecto al año anterior, hasta los 245 millones de euros según los criterios de contabilidad internacional. También hemos crecido un punto en rentabilidad. Estamos contentos. Hemos remontado y recuperamos las cifras de 2019, los niveles precovid.

¿Qué deuda acumulan tras las compras de los últimos años?

Hemos acabado con la deuda. Era un reto que nos impusimos y lo hemos cumplido. El grupo está saneado y no dependemos de nadie. El exitoso plan de ahorro y la ausencia de deuda nos permite abordar compras de empresas, no solo en Francia, sino en algunos países que el grupo considera estratégicos.

¿España es uno de ellos?

Sí. Existen cuatro o cinco mercados clave y España es uno de ellos, dado su alto potencial de crecimiento. Hemos estado buscando empresas y ya tenemos un target claro que se complementa muy bien con nuestras actividades y modelo de negocio. Espero y confío en que podamos anunciar algo durante este semestre.

¿Han salido reforzados de la pandemia?

Sí, sin duda, y en varios sentidos. Fue una situación muy difícil en la que todo el mundo intentó colaborar y eso ha creado una relación muy sólida. Hemos salido fortalecidos gracias a nuestros clientes, que han vuelto a invertir, de forma sostenible y ascendente. La convivencia con los clientes en tiempos tan difíciles nos ha permitido que entiendan mejor todas nuestras soluciones, muy diversas y cada vez más necesarias para las empresas en sus respectivos procesos de transformación digital.

¿Qué previsiones maneja Econocom España para este curso?

Vamos a seguir creciendo. La estimación del grupo apunta a repuntar en torno al 5% y en España esperamos superar ese porcentaje, es decir, esperamos superar el 5% en términos orgánicos.

¿Cómo esperan incrementar los ingresos en España?

En 2021 hemos consolidado la relación con clientes, partners, integradores y fabricantes. Además, hemos jugado con una ventaja brutal: tenemos tres actividades distintas, muy amplias, que engloban todo el proceso de la transformación digital, lo que nos posiciona como los únicos con ese abanico de propuestas. Percibimos que las empresas demandan un único contrato y nosotros se lo ofrecemos con soluciones, servicios y financiación en un modelo as a service. Cuanto más avanzamos en nuestras relaciones con ellos, el cliente conoce mejor nuestras soluciones y se siente más atraído para adaptarlas para su transformación. Eso está clarísimo. Lo hemos visto en 2021 y esto va en aumento.

¿De qué forma la RSC de Econocom contribuye al bien común?

Nuestra Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se centra en tres pilares: clientes, ecosistema y empleados. Para los primeros, hacemos un mantenimiento, seguimiento, actualización de los equipos y dispositivos, para que se alargue la vida de los mismos. Así evitamos que el cliente tenga que reinvertir antes de tiempo en nuevo equipamiento. Además, a la finalización de los contratos recogemos los equipos. Luego hacemos un reacondicionamiento y en el 95% de los casos los recuperamos para su continuidad en el uso.

Así también se reducen residuos...

Sí, gracias al reacondicionamiento solo se tiene que llevar a puntos de reciclaje el 5% de los dispositivos que recuperamos. El año pasado recuperamos 25.000 activos, un 10% más que el año anterior.

¿Qué beneficios ofrecen desde su empresa al resto del ecosistema y a los empleados?

En el ecosistema, colaboramos con ONG y asociaciones para hacerles entrega de los equipos reacondicionados a los que no damos salida. Y también invitamos a nuestros clientes a que hagan lo mismo. Respecto a los empleados, la pandemia ha reforzado el sentimiento de unidad y de equipo. Por lo pronto, el 40% de los directivos del grupo son mujeres y hemos reducido las contrataciones temporales un 4% en dos años y ahora apenas representan el 5% del total, por lo que el 95% de la plantilla son empleados fijos.