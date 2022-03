Soltour Travel Partners dará el salto exterior de la mano de Viajes El Corte Inglés

Soltour Travel Partners, la joint venture surgida el pasado año de la unión entre Soultor, un touroperador tradicional de sol y playa del Grupo Piñero, y SmyTravel, "un producto muy dinámico y muy online con cobertura global" de Logitravel, prevé impulsar su internacionalización gracias a la fusión que tienen en marcha Viajes El Corte Inglés y Logitravel. Así lo desvela su consejero delegado, Tomeu Bennasar, en una entrevista con 'elEconomista'.

El directivo subraya que Soltour siempre ha tenido "una relación muy fuerte" con Viajes El Corte Inglés y, ahora, tras los movimientos corporativos, Soltour Travel Partners "juega un papel muy importante y es un proyecto clave, aportando valor en todas las capas". En esta línea, Bennasar señala que "tenemos una oferta que queremos seguir ampliando y en esa línea estamos trabajando". "En el corto plazo lo lógico es que aprovechemos esa integración con El Corte Inglés para ampliar nuestro portfolio con productos", agrega.

"Ellos están mirando todo lo que son las Américas, Sudamérica, empezando por México"

"Nuestros planes son expandirnos internacionalmente de la mano de Viajes El Corte Inglés y Logitravel", remarca Bennasar. A este respecto, "ellos están mirando todo lo que son las Américas, Sudamérica, empezando por México". Asimismo, "hay un proyecto para entrar en el mercado alemán", añade. Y en el marco de la creación de Soltour Travel Partners, el directivo destaca algunas sinergias entre Soltour y SmyTravel en esa expansión global, con Italia como prioridad inmediata. "Nuestro próximo mercado en el que queremos poner el foco es el italiano", afirma.

Tras la fusión de Viajes El Corte Inglés y Logitravel, "no sabemos aún si seguiremos con la misma estructura y si habrá cambios en la propiedad" de Soltour Travel Partners, asegura Bennasar, porque Viajes El Corte Inglés "ya ha presentado su proyecto de receptivo, que se llama Contigo, y apuesta fuerte por la touroperación con Tourmundial y Club de Vacaciones".

Soltour Travel Partners no tiene prevista "ninguna compra" en este momento, aunque "el tiempo dirá", precisa. "Tenemos capacidad de llegar a acuerdos comerciales".

En su primer ejercicio como una única sociedad, Soltour Travel Partners estuvo muy cerca del alcanzar el break even, que era el objetivo marcado, junto a "maximizar la venta, acelerar al máximo la recuperación de trabajadores del Erte y no hacer despidos". De este modo, en el último año la producción se ha situado próxima a los 90 millones de euros, lo que representa "en torno a un tercio de lo que sería un año normal -pre-Covid- de las dos marcas". "Hemos defendido el resultado y hemos conseguido no tener que tomar decisiones de recorte", sino que, muy al contrario "el 1 de octubre, cuando vimos que seguíamos los ritmos de recuperación, recuperamos todo el personal y les pusimos a trabajar para este año", apostilla.

Bennasar prevé obtener un resultado bruto de explotación (ebitda) "muy saneado", con un presupuesto de 230 millones de euros

Para el directivo, la fusión de Soltour y SmyTravel "tiene mucho sentido porque juntamos dos marcas muy complementarias en cuanto a producto, con touroperación muy tradicional y otra muy dinámica y preparada para competir en el mercado online y con las tendencias de mercado de futuro".

Para 2022, Bennasar prevé obtener un resultado bruto de explotación (ebitda) "muy saneado", con un presupuesto de 230 millones de euros, un 20% por debajo de 2019. "Nos hemos estructurado para crecer por encima de 2019 y, por tanto, este año vamos a tener un sobreesfuerzo en cuanto a la estructura y seremos muy rentables a partir de los 300 millones de facturacion", un nivel que proyecta alcanzar en 2023.

¿Beneficio para España?

"Las perspectivas de cumplimiento de este resultado son muy buenas", resalta Bennasar, quien destaca que en enero y febrero la creación de reservas estuvo por encima de los mismos meses de 2019. Ahora bien, la guerra en Ucrania genera incertidumbres, al igual que la posibilidad de que haya nuevas olas por el Covid-19. Con la situación entre Rusia y Ucrania, "la tarta de destinos cambiará", viéndose afectados ciertos destinos de Rusia y el Este de Europa en beneficio de otros como Centroamérica y Caribe y algunos países del Mediterráneo entre los que incluye a España -no así Turquía y Grecia-. "Por supuesto, España se va a beneficiar, a no ser que la gente viaje menos, que es lo que más nos preocupa". "Si suben todos los costes energéticos y volar es más caro, si la gente viaja, viajará más a destinos como España", remacha.