Las empresas que se digitalizan aumentan su facturación un 10-15%

El Kit Digital, con una dotación de 3.067 millones de euros, procedentes de los fondos Next Generation de la Unión Europea, es el programa de ayudas del Plan de Recuperación promovido por el Gobierno para impulsar la digitalización de pymes y autónomos, que ayudará a modernizar el tejido productivo español. El objetivo es mejorar la competitividad y el nivel de madurez digital de las empresas. Éstas podrán recibir hasta 12.000 euros en ayudas, 2.000 euros en el caso de los autónomos.

Para profundizar en este programa, elEconomista, en colaboración con Vodafone, celebró este lunes la Jornada Empresarial Kit digital, clave en la recuperación tecnológica de las empresas, que fue presentada y moderada por Antonio Lorenzo, director de elEconomista Digital 4.0. Hubo una mesa de debate en la que participaron Rosa Martínez Casas, Sales Director SSB de Sage; Alberto del Sol, director de Marketing e Innovación de Vodafone Business; Luis Aribayos, secretario general de CEPYME, y Ana Vertedor, vicepresidenta y responsable de Alianzas y Canal de Salesforce Iberia.

Lorenzo comentó que, justo hace dos años, empezamos a confinarnos y que, en ese momento, dijeron que íbamos a salir reforzados. "En digitalización, hemos salido reforzados. Y más podemos estarlo si estas iniciativas, como el Kit Digital, prosperan y tienen continuidad", dijo. Explicó que se pretende que muchas empresas se modernicen y vean que la tecnología es una gran aliada.

Una gran oportunidad

Martínez Casas opinó que estamos ante una gran oportunidad. Un 95% de nuestro tejido empresarial está compuesto por autónomos y pymes. A su juicio, hay mucho por hacer y la clave para que este Kit Digital consiga su objetivo es la colaboración, incluida la público-privada. "Tenemos que trabajar juntos para cambiar el ADN del tejido empresarial español", señaló.

Es imprescindible que una parte de los fondos europeos vaya a las pequeñas empresas

Del Sol sopesó que hay que trasladar "ese sentido de urgencia; que, si no ha llegado a la pyme, debería empezar a tenerlo". Las herramientas que poseían anteriormente las pymes para gestionar su negocio hoy en día no son suficientes. "Las herramientas digitales son como el jugador número 12, ese empleado que no tienes, pero que te escala como ningún otro. Pones la herramienta en manos de tus empleados", afirmó. El Gobierno español y los agentes públicos están haciendo una fuerte labor para internacionalizar a las pymes. La digitalización de la pequeña y mediana empresa es un ámbito al que hay que darle un impulso. Vodafone Business es "un agente digitalizador".

Por su parte, Aribayos destacó que el de la digitalización es un área "crítica" y que es imprescindible que una parte de los fondos europeos vaya a las pequeñas empresas. Dos de cada tres empresas de nuestro país no cuentan con los fondos europeos. "Este Kit Digital es un punto de inflexión para cambiar esto", avisó. Son unos fondos que están 100% financiados. Ante la necesidad de digitalizarse, era necesario que la pyme no tenga freno en la financiación para que dé el salto a la digitalización. Se mostró de acuerdo en lo imprescindible de la colaboración de todos "para que no se devuelva ni un euro de estas ayudas".

Vertedor aseguró que "éste es el comienzo". Una vez que las empresas estén convencidas de que la transformación digital les puede llevar muy lejos, les hará crecer. Han de analizar a dónde quieren llegar en unos años. Para un informe, desde Salesforce han entrevistado a 2.500 empresas y el 71% de las compañías consideraba que habían sobrevivido a la pandemia por haber iniciado su estrategia digital. Remarcó que "es muy importante invertir en el crecimiento de las competencias digitales". Es preciso que los empleados estén convencidos y tengan soportes para crecer digitalmente. En esta nueva situación en la que estamos, en el que el mundo es híbrido, es vital que los empleados puedan trabajar desde cualquier punto.

La clave para que se logre el objetivo es la colaboración, incluida la público-privada

¿Las personas estamos preparadas para esa transformación? Aribayos siempre asevera que "la digitalización va de personas y de pymes". El principal problema de la pequeña y mediana empresa para digitalizarse son las personas, no la tecnología, es el cómo utilizar la herramienta. En la pequeña y mediana empresa es crítico el que la digitalización va de arriba abajo. Si desde arriba no se cuenta con esa percepción digital, es muy difícil hacerla llegar abajo.

Son herramientas, como el comercio electrónico o la Inteligencia Artificial, entre otras, que conocemos. Martínez Casas ratificó que la digitalización va de personas y que el ERP debe ser factible. Son pocas personas, muchos procesos e información dispersa y un ERP viene a ayudar a que la gestión del negocio sea mejor. Si bien, debe ser "fácil de usar" y que tenga una curva de aprendizaje rápida. Además, debe de ayudar a la colaboración y a la integración con otras herramientas.

"Para nosotros, dentro de Salesforce, es muy importante la colaboración", afirmó Vertedor. Es trascendental poner en valor la forma de colaborar de manera interna y externa, gracias a herramientas colaborativas como las suyas, desde cualquier lugar, desde la oficina o desde casa.

Rosa Martínez Casas: "Tenemos que trabajar juntos para cambiar el ADN del tejido empresarial español"

En Vodafone gestionan empresas y particulares. Y con las comunicaciones sucede que en casa muchas veces se dispone de más tecnología que en el lugar de trabajo. Ocurrió en su día con los datos. En el pasado, había empleados que no tenían datos en el teléfono profesional. Hoy, no hace falta una gran inversión para acceder a herramientas que utilizan empresas grandes. Las ayudas que se ponen en marcha a través de los fondos europeos permitirán que las empresas puedan probar estas herramientas durante doce meses. Al número 13, se verá el éxito. El beneficio vendrá rápido porque "conocerás mejor a tu cliente" y "tendrás mejor relación con tu proveedor". Así, en palabras de Del Sol, "el Kit Digital viene a cambiar la vida de las empresas".

¿El Kit Digital está a gusto de todos? Del Sol apuntó a la ciberseguridad. A medida que el dato empieza a ser un activo, es "muy goloso" para que alguien venga a robarlo. Ante cualquier ciberataque, el coste medio es de 35.000 euros. Que se hayan podido tener en cuenta aspectos de ciberseguridad es un aspecto bastante interesante. El Kit Digital es muy amplio para que la pyme que está digitalizada en unos ámbitos lo pueda hacer en otros.

Para manejar las nuevas tecnologías, hay que formarse. Dejaron claro que la formación de usuario va incluida en los paquetes, en cada herramienta concreta. El usuario no se queda solo, va a estar acompañado mientras utilice el programa en cuestión. Del Sol hizo hincapié en que "son herramientas sencillas de uso". Las interfaces de usuario no son complicadas, sobre todo en el ámbito de cómo hacer las cosas. Martínez Casas complementó con datos para que las pymes sean conscientes de los beneficios. Una pyme digitalizada, que haya dado el salto al cloud, puede mejorar un 29% su eficiencia, de acuerdo con un estudio de McKinsey que citó. Vertedor insistió en que los tiempos de implementación de estas herramientas son cortos. Sostuvo que las empresas obtendrán rápidamente beneficios si introducen, en su caso, Salesforce, y que esto conlleva agilidad. Martínez Casas advirtió de que, en España, aún estamos por debajo de la Unión Europea y repitió que nos encontramos ante una gran oportunidad.

Alberto del Sol: "El Kit Digital viene a cambiar la vida de las empresas, que conocerán mejor a su cliente"

Arbayos puso el ejemplo de que, cuando alguien empieza a correr, no se fija en el atleta Usain Bolt, sino en su vecino. Por ello, es fundamental que las multinacionales tiren de las pymes, convirtiéndose en referentes. Las pymes pueden jugar un valor añadido y "tienen que ponerse las gafas de la digitalización", porque son buenas en lo que hacen. Es adaptar el modelo de negocio a un cliente que ya es digital. Este proyecto de Kit Digital "viene en un momento extraordinario".

¿Qué prioridades deben tener las pymes para acelerar la digitalización? El diseño del Kit Digital, donde es vital el autodiagnóstico, es muy acertado para Martínez Casas. Depende del tamaño de la empresa y del camino que ya haya recorrido. "Lo importante es que comiencen, que lo aprovechen, que no haya ninguna que pierda esta oportunidad, para aquellas categorías en las que lo necesiten", indicó. Verterdor añadió que lo suyo es "poner al cliente en el centro del negocio". La transformación digital no es una única solución, "sino un camino que hay que recorrer". Animó a dar el primer paso en ese sentido y que se busquen empresas que sean una referencia, que es una manera de adquirir ideas. En Salesforce se mira a otros clientes.

Asintió Aribayos. Ofreció unas apreciaciones personales basadas en su experiencia. "Para lo que sea, piensen cuál es la realidad del tejido empresarial español. A la hora de empezar la digitalización, dos conceptos. Qué sea muy fácil. Hay que procurar hacer cosas que ya se han visto en otros competidores y que han funcionado, para que el personal de la compañía vea que es un éxito. Las cosas que conllevan mucho esfuerzo y acaban en un cajón duelen mucho", pronunció. Recomendó que los primeros movimientos sean un éxito. Segundo, "pertrecharse para el cambio de modelo antes de hacer cosas que lucen mucho".

Luis Aribayos: "España no tiene un problema emprendimiento, sino de mortalidad de las empresas"

En esa línea, Del Sol reiteró que es fundamental involucrar a los empleados. En la medida que se implica a las personas en la fase de iniciación, más posibilidad de éxito en el futuro. Hay cerca de 7.000 agentes digitalizadores que se han presentado al Kit Digital. Hay una serie de plazos y hay que demostrar que el servicio está puesto en marcha. Los servicios deberían estar listos en uno o dos meses, aunque hay más tiempo de plazo. Martínez Casas opinó que hay que arropar a las pymes en este salto.

Adopción real

La implementación, el cómo somos capaces para que esto llegue al tejido empresarial, será esencial. Aribayos reflexionó que hay que mejorar la productividad de nuestras empresas y para ello la digitalización jugará un papel fundamental. Vertedor asumió que las pymes "deben rodearse de los socios adecuados para que su digitalización sea un éxito". Es importante que haya una "adopción real" de la herramienta. El CRM debe ser sencillo. Ella recomienda a las pymes que vayan inicialmente por áreas, que no quieran abarcar muchísimo desde el principio. Hay que decidir por dónde empezar y luego seguir creciendo en la estrategia digital.

En Vodafone hicieron una encuesta y vieron que las empresas que llevaron mejor la pandemia tenían una actitud positiva y eran flexibles al cambio. Es decir, adaptación al cambio y actitud positiva. En CEPYME comprobaron que es una realidad el concepto de brecha digital. En lo más duro de la pandemia, identificaron un perfil de empresario de mediana edad que se veía incapaz de comenzar el camino de la digitalización. Actualmente, eso ha cambiado. "Hay una mayoría de nuestro tejido productivo que o le ayudamos o baja los brazos", alertó. Vertedor matizó que muchas empresas evidenciaron que era el momento de digitalizarse. Dentro de 13 meses, espera que las pymes que opten por una herramienta de mejora de procesos vivan un crecimiento de sus negocios.

Ana Vertedor: "Las pymes deben rodearse de los socios adecuados para una exitosa digitalización"

Para Aribayos, todo esto va de que, en 13 meses, la mayoría de las pymes haya sobrevivido y sea más productiva. "España no tiene un problema de emprendimiento, sino de mortalidad de las empresas y una de sus principales causas es la falta de digitalización", certificó. Lo que hay que conseguir es tener más empresas y ser más productivos. Martínez Casas hizo referencia a retos que están a la vuelta de la esquina, como el de la Ley Antifraude, que viene a exigir que todas las pymes facturen con uso web certificado. Del Sol concluyó que, si el crecimiento de ventas es del 10-15% de ventas, al digitalizarse, la inversión se habrá rentabilizado. Éste es un tren que "llega en el momento adecuado, con los recursos adecuados, con agentes que están en el mercado y que podrá dar continuidad". Las ayudas son para los primeros que las pidan. Es difícil de medir, pero "no parece descabellado" que las empresas que se sumen al Kit Digital vean incrementada su facturación un 10-15%.

En resumen, ésta es una ayuda que viene a transformar. En dos años, todo esto ha cambiado considerablemente. Hay mucho por hacer. Es necesaria una colaboración, entre empresas y entre el sector público y el privado. El cliente exige inmediatez y eso se resuelve con el tipo de herramientas digitales que hay ya disponibles.

Dos de cada tres empresas no cuentan con los fondos europeos, y ahora se puede trabajar con ello gracias al Kit Digital, que entrega el 100% de la financiación. Hay que ayudar a las pymes a transformarse. La digitalización viene de arriba abajo, igual que debe venir la recuperación. No hace falta una gran inversión para digitalizarse. En doce meses se pueden probar las herramientas. Hay que poner al cliente en el centro de los negocios. Lorenzo pidió que no quede ni un euro sin aprovechar. El moderador del encuentro emplazó a todos a ver en que situación estaremos en el mes número 13.