Antonio Negro (Ventis): "Hoy se puede conseguir tráfico de pago pero lo importante es la fidelización"

Noelia García Madrid

Tras una trayectoria de más de 12 años en Google, Antonio Negro pasó a ser el Director General de Ventis, un marketplace creado por el grupo ICCREA y dedicado a ofrecer productos de moda, la decoración y la gastronomía. Recientemente, Ventis ha sido adquirida por la consultora tecnológica y de marketing digital española Making Science para su comercialización en España. Antonio Negro nos cuenta las claves del e-commerce y su expansión.

¿Por qué un ecommerce con tanta penetración en Italia da el salto a España?

Justamente porque está en la naturaleza del ecommerce, expandirse y no quedarse anclado en un sitio. Cuando trabajamos en comercio digital, esta es la gran ventaja, porque podemos escalar procesos que permiten expandirse sin necesidad de hacer una gran inversión. Por otro lado, aprovechamos tendencias que detectamos que se repiten entre países, con la posibilidad de aplicar soluciones ganadoras entre países semejantes, como en el caso de Italia y España.

¿Cuál es vuestra propuesta de valor frente a otros ecommerce?

Aparte de la conveniencia que supone recibir el producto en casa, en nuestro caso, la propuesta de valor consiste en la selección del producto que ponemos a la venta. A diferencia de otros ecommerce, no estamos enfocados a una sola categoría, sino que tenemos 3 macro categorías, lo que supone una ventaja. De este modo, un consumidor de Ventis puede adquirir un producto de moda, pero a posteriori querer probar un producto gourmet o interesarse por un producto de decoración para su hogar. Esta es nuestra propuesta de valor y lo que nos diferencia de la competencia.

¿Qué pata de vuestros verticales (moda, alimentación gourmet y decoración) es la que más tirón tiene en España?

La decoración y la moda son las dos macro categorías que cuentan con más favor entre el público, prácticamente en la misma medida. Por ejemplo, en decoración contamos con marcas italianas exclusivas que son muy apreciadas por el público español. Ofrecemos productos con estilo, lo que ha tenido una gran acogida.

Respecto a la parte gourmet, ofrecemos una oferta de productos 100% italianos, que ha logrado contar con un público fiel, que aumentará a medida que podamos incluir productos de consumo más típicos de España.

¿Difiere mucho el perfil de usuario de Italia al de España?

Según los datos que tenemos, se trata de dos perfiles muy parecidos. El cliente tipo español es una mujer y con un perfil de edad ligeramente superior a la que tenemos en Italia (35 a 44 años). Como sabéis, acabamos de lanzar en España y es fruto del resultado de la comunicación que hemos hecho, con un Embajador de marca como Mario Vaquerizo que tiene a su público. Con las próximas acciones iremos viendo cambios. Pero son dos públicos muy parecidos.

El gusto por la decoración y la moda de la población italiana es algo muy presente. ¿Cómo está acogiendo Ventis la población española?

En realidad, la acogida ha sido muy buena. Nuestra propuesta en Italia no es commodity, sino que apostamos por el estilo. Y en España, donde hemos aterrizado recientemente, nuestras primeras impresiones son muy alineadas. Observamos en España cestas medias de gasto elevado e interés por un producto único y particular.

¿Cuál es el valor diferencial de Ventis con respecto a otros e-commerce?

Me gustaría destacar la de gourmet por dos razones: en primer lugar, por el reto que supone manipular y enviar productos alimentarios; y en segundo lugar, porque ofrecemos un producto único, con una falta de competencia en la categoría de producto italiano gourmet, lo que atrae mucho a cliente. Y por supuesto la parte de decoración y moda. En definitiva, la posibilidad de dar a los consumidores una experiencia única y flexible para que el consumidor encuentre lo que es necesario para disfrutar su día a día.

También tenemos un programa de fidelización único, lanzaremos ahora en abril un nuevo programa que esperamos tenga una buena acogida y podamos demostrar nuestro compromiso con el público que regresa y crea una relación con nosotros.

¿Cómo se pueden beneficiar las pymes españolas de vuestra plataforma?

Esperamos que de la mejor forma posible, ya que es uno de los primeros objetivos que tenemos, traer a España Ventis, para que podamos trabajar en España con marcas más conocidas y locales, incluso que rocen la artesanía.

La idea es ayudar o acelerar la digitalización de estas empresas que a veces no tienen estos recursos. Un ecommerce es muy demanding a nivel de tecnología, logística, etc. y una PYME a veces no tiene esta capacidad. Tener un partner que lo solucione es importante. Una de las ventajas será llevar producto español a Italia, lo que beneficiará a nuestros partners.

¿Tendremos productos Made in Spain?

Por supuesto, es lo que esperamos. Debemos tener en cuenta la logística y los procesos. La capacidad de recibir el producto de manera correcta y que tenga su acogida. Estamos ya en ello, localizando los productos y los partners adecuados para esta nueva etapa.

¿Cómo es la experiencia de usuario? ¿Introducís tecnología de vanguardia para poner el foco en el customer centric?

Estamos trabajando con un foco muy claro para que los consumidores tengan una buena experiencia y este cliente repita y se fidelice. Que llegue el producto en buenas condiciones y que tengamos una experiencia memorable. Entre los cambios que hemos introducido, destaco el respeto por el medio ambiente con la introducción de cartón reciclado, un packaging 100% reciclable y hemos eliminado la tinta sobre plástico. Y nos apoyaremos en un partner de logística que tenga compromisos con mejorar la huella de carbono y reducirla. Creemos que hoy es algo que el cliente demanda de manera muy clara.

¿Qué marcas son las más demandadas?

Preferimos hablar más sobre categorías y encontramos mucha demanda en zapatos y sneakers, que rota de forma muy elevada. Los productos de temporada de invierno han funcionado muy bien, como los plumíferos, ya que estamos hablando de productos de calidad. En decoración, se trata de productos exclusivos, que no son commodity. Y la parte de gourmet ha funcionado sobre todo por los productos de fiesta y celebraciones.

¿Qué ventajas tenéis para los clientes vip?

Implementaremos un proceso de cash back que lanzaremos para clientes que sean fieles. Contaremos con una app que permitirá acumular saldo para comprar de nuevo. Pronto podremos desvelarlo de forma completa.

¿Cuáles son, a grandes rasgos, las claves para desarrollar un e-commerce de éxito?

Una primera parte es la parte del catálogo digital, con buenos productos y fotografías e información cuidada. Por otro lado, hay que tener en cuenta los canales de distribución de Internet y contar con buen partner, como es Making Science.

La segunda parte, es conseguir al cliente correcto. Ciertamente, hoy se puede conseguir tráfico de pago, pero lo importante es la fidelización.

Y luego hay dos patas más, como la logística y crear un equipo postventa confiable.

¿Qué pasos próximos tenéis? ¿Retos a corto plazo?

Tenemos retos diarios, como dar a conocer Ventis, aumentando su notoriedad entre los consumidores españoles, pero a medio plazo es seguir creciendo, tanto en número de consumidores como de productos. Además, tenemos en el horizonte alcanzar otros países europeos.

Acabáis de sacar los resultados financieros de 2021, ¿qué previsión tenéis para 2022?

Pues la idea es seguir creciendo, con un objetivo de casi el 50% para 2022, pero dependerá del contexto internacional.

¿Cuál fue el objetivo principal de Making Science con la adquisición de este marketplace en noviembre 2021?

En principio son dos macroobjetivos, el primero, la capacidad claramente de potenciar un negocio que hemos visto que tiene una calidad importante, a nivel tecnológico y de capital humano. Y, por otro lado, es una forma de demostrar las fortalezas y el expertise de Making Science como partner y mostrarlo con Ventis.