Netflix se suma a Disney y suspende todas las producciones en Rusia

Netflix va a suspender todos los proyectos que tiene en Rusia como consecuencia de la invasión de Ucrania. La decisión del canal del streaming se produce después de que se negara a emitir propaganda rusa, estaba obligado a hacerlo desde el 1 de marzo dado que pertenece al registro de servicios audiovisuales.

Según informa el portal Variety, Netflix tenía en la actualidad cuatro proyectos originales rusos en preparación, entre ellos una serie de suspense criminal dirigida por Dasha Zhuk y que ya estaba siendo roda, un rodaje que ya ha sido suspendido.

Netflix no está sola en esta decisión. El lunes The Walt Disney Company anunció que procedía a suspender todos los estrenos en Rusia, incluida la película de Pixar Turning Red, que estaba previsto que se estrenará en el país el próximo 10 de marzo. Unas horas después del anuncio, Warner Bros siguió sus pasos y suspendió el estreno de The Batman en Rusia.

El boicot de la cultura a Rusia es total en lo que respecta a la industria del cine y la televisión. Rusia ha sido excluida de los principales festivales y certámenes de premios. El Festival de Cine de Cannes anunció el martes que no recibirá a ninguna delegación rusa ni a asistentes vinculados al gobierno, mientras que el Festival Series Mania y MipTV dijeron que no habrá presencia rusa en sus respectivos eventos, de acuerdo con la sanción del gobierno francés contra Rusia.

