Chile: las constituciones de empresas crecen un 24,9%

En Chile se crearon 198.087 empresas en 2021, un 24,9% más que en 2020. De estas 172.064 lo hicieron a través del Registro de Empresas y Sociedades (RES) adscrito al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y 26.023 utilizaron el camino del Diario Oficial.

La importancia de estos datos da cuenta de lo esencial que son los empresarios para la operatividad del sistema económico, en este caso de Chile. A estos les corresponde el papel de producir bienes o servicios los que serán comercializados en el mercado. Nacen de acuerdos entre personas para llevar adelante un emprendimiento al cual le asignaran recursos a fin de ponerlas en marcha.

¿Qué es el RES? Corresponde a un registro electrónico único y rige en todo el territorio de Chile, dispone de un portal en Internet (www.RegistroDeEmpresasySociedades.cl), al cual deben incorporarse las personas jurídicas o empresas que deseen acogerse a la Ley N° 20.659, para los efectos de ser constituidas o migradas, modificadas, transformadas, fusionadas, divididas, terminadas o disueltas.

Es esencialmente público y está permanentemente actualizado a disposición de quien lo consulte en el sitio web, de manera que asegure la fiel y oportuna publicidad de la información incorporada en él. Lo estampado en este Registro da plena fe de su autenticidad y cuenta con valor probatorio en contra de quienes han suscrito los formularios incorporados al mismo y sus empresas.

Desde diciembre 2020 se han agregado las Sociedades Colectivas Comercial (SCC), Sociedades en Comandita Simple (SCS) y Sociedades en Comandita por Acciones (SCA). Inicialmente solo permitía constituir Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL). Posteriormente, añadió: Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL); Sociedades por Acciones (SpA) y Sociedades Anónimas (SA).

A contar del 1° de mayo de 2013, fecha de inicio del registro electrónico, al 30 de diciembre de 2021, se han constituido 818.980 empresas y sociedades a través del RES. Si sumamos las aproximadas 600 mil existentes formadas vía Notarías y cuyo extracto de constitución se inserta en el Diario Oficial, hablamos de la existencia de un millón cuatrocientas mil firmas. Este total no da cuenta de las que debieron cerrar a resultas de la pandemia.

Durante diciembre pasado 10.296 sociedades iniciaron su andadura usando la ruta del RES. El 70,6 % (7.269) correspondió a SpA; 18,1% (1.865) a EIRL; 11,2% (1.155) a SRL y el 0,1 % restante fueron SA (6) y SCA (1). No hubo constituciones de SCC o SCS en el periodo. Las SRL presentaron una variación interanual de -2,6 %, las SpA de -4,0 % y las EIRL de -6,6 %.5 En tanto, las SCA, SCS comenzaron a formalizarse a partir de enero de 2021, por lo que todavía no existe comparación con el mismo mes del año anterior. La actuación o trámite de una empresa o sociedad en el portal RES no tiene costo.

¿Quiénes pueden organizar una empresa o sociedad en Chile? Las personas naturales mayores de 18 años, los menores adultos (hombre desde 14 años y mujer desde 12 años) con autorización especial conferida por la justicia ordinaria y, también, las personas jurídicas.

Los requisitos comunes para instituir una empresa o sociedad, cualquiera sea su tipo societario, son: En el caso de personas naturales, ser mayores de 18 años o menores adultos (hombre desde 14 años y mujer desde 12 años) con autorización especial conferida por la justicia ordinaria, y tener RUT (CIF). En el caso de las personas jurídicas que quieren concretar otra empresa, tener RUT y firmar el representante legal que haya sido designado. En el caso de los extranjeros que no tienen RUN, pueden solicitar un RUT de inversionista extranjero en el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Para firmar una actuación o trámite en el Registro de Empresas y Sociedades se requiere tener Firma Electrónica Avanzada. Quienes no cuenten con Firma Electrónica Avanzada, podrán firmar electrónicamente por medio de un notario público. Las tarifas por el cobro del estampado de la firma electrónica por parte de los notarios públicos, están fijadas en el Decreto Exento 11, de Economía, de 2019.

Asimismo, es posible crear una empresa o sociedad con personas extranjeras con permanencia temporal en Chile, pero deberán tener RUT de inversionista extranjero, lo solicita ante el Servicio de Impuestos Internos (SII). Como principal ventaja del www.RegistroDeEmpresasySociedades.cl, especialmente si sois jóvenes, es que podrás instaurar tu empresa o sociedad de manera rápida y sin costo. De esta forma, podrás separar tu patrimonio personal del patrimonio de tu empresa o sociedad y formalizar tu emprendimiento ante bancos e instituciones financieras, proveedores, clientes e instituciones públicas, entre otros beneficios. Además, las empresas o sociedades establecidas a través del RES no requieren ser publicadas en el Diario Oficial ni inscritas en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces respectivo, conforme a lo señalado expresamente por el artículo 21 de la Ley 20.659.

Al rellenar el documento de formación de la empresa o sociedad, debe quedar estipulado el aporte al capital social que introduce cada uno de los socios. Éste puede consistir en dinero, en créditos o en cualquier otra clase de bienes que le transfiere el dueño o constituyente, socio o accionista a la empresa o sociedad, los cuales deben ser descritos uno a uno. En el Régimen Simplificado no se requiere de un abogado para completar y suscribir los pliegos presentes en el RES.

Por último, el ingreso de los antecedentes requeridos en el RES debe ser realizado por una de las personas interesadas en constituirla o por quién sea designado para ello. Luego, debe ser firmado con la Firma Electrónica Avanzada personal o por un Notario.