Los VI Digital Talent galardonan la tecnología al servicio de las personas

elEconomista Madrid

Los Premios Digital Talent galardonan proyectos relacionados con tecnologías al servicio de las personas en sus diferentes categorías. Estos premios los organizan de manera conjunta Accenture y elEconomista, con la colaboración del Observatorio de Recursos Humanos (ORH) y este año llega a su sexta edición. Estos premios buscan iniciativas innovadoras que hayan puesto las nuevas capacidades digitales (diseño, tecnología, data, etc.) al servicio de las personas.

Por este motivo, no solo se premian proyectos relacionadas con el ámbito de los Recursos Humanos, si no de cualquier ámbito de la transformación digital con impacto en las personas, puesto que cuando se pone en marcha la transformación digital tienen que ponerse en el centro para hacer efectiva esa transformación y destacar todo su potencial en las organizaciones.

La entrega de los VI Premios Digital Talent será el miércoles, 23 de febrero. El encargado de dar la bienvenida será el director de elEconomista, Amador G. Ayora y la apertura institucional correrá a cargo de la Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas. Tras eso, habrá una conferencia del Managing Director de Talento y Organización de Accenture, Luis Díaz y, posteriormente, la directora de ORH, Maite Saénz, entrevistará al presidente de Navantia y ganador de la V Edición de los premios, Ricardo Domínguez.

Tras eso, se entregarán los premios. La directora de Recursos Humanos de Microsoft, Luisa Izquierdo, entregará el premio Digital Talent en la categoría de Organizations. La entrega en la categoría Experiencies correrá a cargo del director de Recursos Humanos de Google, Javier Martín; y en la de Futures será la CEO de Spain Startup, María Benjumea. El fundador de Ayúdame3D, Guillermo Martínez, será el entregador en la categoría Digital Lead y el CEO de ISDI, Javier Rodríguez, entregará el premio al Ganador Global. La directora de Recursos Humanos de Accenture, María José Sobrinos, cerrará el acto.

Categorías

Organizations

Engloba proyectos relacionados con grandes iniciativas para acelerar la transformación y adopción digital en las compañías que, por su magnitud, plantean un gran reto de gestión del cambio porque suponen un impacto significativo en el día a día de las personas. Aquí se valorará tanto el esfuerzo de movilización y la creatividad de los planteamientos de transformación, como el propio uso de la tecnología y los datos como aceleradores.

Experiences

En esta categoría se valorarán las relacionadas con la gestión del empleado de una forma más digital o que se centran en ofrecer una experiencia nueva a las personas de una organización.

Futures

Premia los ejercicios más visionarios enfocados en el futuro de la compañía: transformación de las formas de trabajo, cambios culturales, o de paradigma de gestión, impulso de nuevos ámbitos estratégicos de la Gestión de Personas (Inclusión y Diversidad, Sostenibilidad... ), desarrollo del talento del futuro o gestión inteligente de personas basadas en datos.

Digital Lead

Esta categoría da visibilidad a los "evangelistas digitales" que utilizan las nuevas tecnologías para mejorar el mundo a través de proyectos con un importante impacto social inclusivo.

Entre los candidatos a recibir el premio en las diferentes categorías están el Grupo Santander, que presenta su proyecto OneHR, que "habilita a las personas y negocios con información relevante, para una mejor toma de decisiones". Por su parte, Andalucía Emprende, opta a este galardón por su proyecto "Estrategia Innovación Organizacional" el cual "nos ha permitido transformarnos en una organización eficiente, ágil, innovadora y profesionalizada" y también por su proyecto "Somos emprende Network", una red de talento enmarcada en la cultura de equipo.

CaixaBank presenta su proyecto Impulso de la transformación digital, que se focaliza en la transformación digital a los empleados "con el objetivo de dar respuestas a las exigencias a un entorno en pleno proceso de cambio". Por su parte, el Grupo Santalucía es finalista con su Plan Director de Personas con el que trabajan "para mejorar la experiencia del empleado". Verse trae su proyecto Work from anywhere : "el trabajo no es un lugar a donde se va, si no en el que se hace... siendo el 'dónde' casi irrelevante", explican. Por eso, esto hace que todos sus empleados puedan trabajar en cualquier país.

Ferrovial opta al premio con el proyecto Beats con el que miden la satisfacción de sus empleados a través de micro- encuestas: "nos ayuda a definir quiénes somos, qué valoramos y cómo mejorar como empresas". Endesa se suma a la lista con su iniciativa Cambiamos que "tiene como objetivo conseguir que los empleados sean protagonistas de los cambios que está acometiendo la compañía". BBVA entra como finalista con The Camp, un acelerador de up-skilling que ofrece una experiencia "gamificada digital" al empleado para ver sus conocimientos en materias clave para la compañía.

Nationale-Nederlanden opta al premio con la iniciativa Digitalización con la que integran la tecnología en todos los puestos de trabajo integrando la tecnología en todas las áreas de negocio. Engie se suma a los nominados con su proyecto de intranet Your Energy Services "un nuevo modelo de relación con nuestros colaboradores que responde a sus necesidades", explican.