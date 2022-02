"La pyme no está atenta al BOE, hay que buscarles para poder digitalizarles"

Alberto Martínez Lacambra, director general de Red.es, acaba de poner en funcionamiento el programa del Kit Digital para avanzar en la digitalización de las pymes con un presupuesto de 3.000 millones de euros.

¿Cómo va a funcionar el programa del Kit digital para pymes?

El programa Kit digital forma parte del Plan de recuperación y resiliencia. Está dotado con 3.000 millones para digitalizar pymes y nos dirigimos al segmento de menos de 50 empleados, es decir, a pequeñas empresas, microempresas y autónomos con la intención de mejorar la productividad gracias a la digitalización.

El programa se enfoca a ese segmento porque cuando analizas el nivel de productividad de nuestras empresas, las medianas y grandes conversan perfectamente con el resto de Europa, donde tenemos que mejorar es en este segmento de las pequeñas. La digitalización mejora la productividad. No hay ninguna duda y hay un dato que me gusta señalar, este segmento supone el 51% del empleo de nuestro país. Es importantísimo fortalecer ese tejido productivo y tenemos una oportunidad única para hacer este proceso de adopción digital.

¿Cómo se plantea una empresa entrar en este proceso de digitalización?

Las ayudas están estructuradas en tres segmentos: empresas de 10 a 49 empleados, de 3 a 9 y autónomos hasta dos empleados. El primer segmento recibe una ayuda de hasta 12.000 euros para digitalización. El segundo recibe 6.000 euros y el tercero 2.000 euros. Ya tenemos disponible el portal www.acelerapyme.es donde se pueden registrar -que no significa pedir la subvención- para ver el programa e incluso hacer el test de madurez digital básico de 13 preguntas que será necesario completar antes de pedir la subvención. Ese test te dice cómo estás posicionado. Después tenemos otro test de 50 preguntas que te orientan sobre las soluciones que puedes instalar en tu negocio y también un test de ciberseguridad.

¿Qué papel jugarán los agentes digitalizadores?

Los agentes digitalizadores son empresas que pueden instalar las soluciones del catálogo. En este momento hay más de 6.000 solicitudes de adhesión. Esas empresas tienen que cumplir unos mínimos de facturación (100.000 euros en dos años o 50.000 euros en un año) en proyectos similares a los que vamos a llevar a cabo. En estos momentos se está conformando el marketplace y este mes se lanzará la primera convocatoria.

¿Cómo se solicitarán las ayudas?

Desde red.es estamos haciendo un proceso de robotización que permitirá acceder a las bases de datos si el beneficiario nos autoriza y de las 20 comprobaciones que tenemos que hacer correrán a nuestra cuenta.

Por otro lado, se ha habilitado la figura del representante voluntario para asociaciones empresariales, gremios, colegios profesionales o los propios digitalizadores -que podrán actuar como representantes voluntarios- para solicitar la ayuda. Hay una cosa que tenemos muy clara y es que la pequeña empresa no está pendiente del BOE y necesitamos ir a buscarlos para que pidan la ayuda. El objetivo es alcanzar un millón de pymes. En España contamos con 2,8 millones de pymes por lo que tenemos un target del 40%, lo que no es habitual en los procesos de subvención. Ojalá lo que tengamos es un agotamiento de los fondos que en la primera convocatoria será de 500 millones ampliables. Esto no es solo una cuestión del sector público pero es verdad que nosotros tenemos que centrar el balón.

¿Se financiará el 'hardware'?

De momento el hardware no se financia. Veremos cuando lleguemos al segmento menor qué ocurre porque hay algunas soluciones que son indisociables de un hardware concreto. Por ejemplo, los agricultores me han hecho mención sobre esto en los sistemas de digitalización del regadío y lo que vamos a analizar antes de lanzar las convocatorias.

¿Cada empresa deberá buscar a su proveedor?

Cada empresa tendrá que buscar a su proveedor y cada proveedor a su cliente. Es una relación entre beneficiario y digitalizador. Cada uno tiene que saber escoger.

¿Qué tipo de tratamiento fiscal tendrán estas ayudas?

El tratamiento de esta subvención es ordinario como cualquier ingreso. En muchos casos va a ser financiar una inversión y lo que se hará es incorporarlo en el activo de tu balance y en la medida que amortizas el activo aplicas al resultado la subvención. Por lo tanto, no genera un incremento de patrimonio inesperado para las sociedades mercantiles. Son soluciones básicas de digitalización con lo que con el catálogo que hemos configurado si nos mantenemos en ese concepto la intensidad de la ayuda puede llegar al 100%. Eso significa que tan solo tendrán que pagar el IVA el beneficiario y, en muchos casos, se lo va a deducir. Es una oportunidad a tener en consideración.

¿Cómo afecta a los digitalizadores?

Este es un programa digitalizador para pymes pero es una oportunidad para el segmento digitalizador. Es decir, vamos a meter 3.000 millones y no tengo ninguna duda del efecto multiplicativo que va a tener y se va a generar.

¿Habrá ciberseguridad?

En el catálogo hay ciberseguridad o redes seguras. Es cierto que cuanta más digitalización más ciberseguridad necesitamos. Por tanto ya se prevee en el kit digital la incorporación de soluciones.

¿Qué tecnologías triunfarán?

Creo que va a ser para los de 10 a 49 las aplicaciones de gestión de clientes. Cuando vayamos reduciendo, decidirán ponerse una web o temas de factura electrónica.