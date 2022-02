Rebelión en el Colegio de Obras Públicas para que cese su presidente

La guerra que se libra en el seno del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de España (Citop) ha llevado a más de la mitad de los decanos de zona de la institución a exigir la dimisión de la actual Comisión Permanente con su presidente, Carlos Dueñas, a la cabeza.

Un total de 11 de los 21 decanos de zona territorial han firmado un documento en el que reclaman el cese de la actual dirección por entender que carece de legitimidad y se acepte el nombramiento de Javier Manteca y su equipo, ganadores de las elecciones celebradas el 15 de julio de 2021, al frente del Colegio.

Los integrantes del equipo que actualmente gestiona el Colegio fueron nombrados en enero de 2017

Los decanos exigen "el cese del uso irregular de cargos del Consejo", así como "la dimisión de los miembros de la Comisión Permanente" de la institución. Los integrantes del equipo que actualmente gestiona el Colegio fueron nombrados en enero de 2017 y han sobrepasado ampliamente los márgenes temporales de su mandato, pese a lo cual "siguen perpetuándose bajo la falsa premisa de ejercer sus cargos en funciones", denuncian los firmantes, que recuerdan que no se han aprobado las cuentas del Colegio en cinco años y su "injerencia" en los procesos electorales. Los firmantes solicitan que se reconozca, de forma inmediata, la toma de posesión de la candidatura encabezada Manteca, del día 15 de julio, ante la Junta Electoral General.

La disputa se remonta al 28 de junio de 2021, cuando la dirección del Colegio recusó la candidatura de Manteca por no incluir a un 40% de mujeres, si bien, a su juicio, no está claro que la Ley de Igualdad sea exigible en unas elecciones colegiales. La Junta Electoral rechazó la impugnación y decidió continuar con los comicios, pero la candidatura de Dueñas se retiró y la dirección canceló el proceso, suspendiendo a los miembros de la administración electoral, en contra del Reglamento General del Colegio. Pero el órgano electoral proclamó ganadora a la única candidatura. La toma de posesión, sin embargo, no llegó a hacerse efectiva, ya que la dirección invalidó las elecciones e incluso cambió la cerradura de la sede.

Tres elecciones

La denuncia de los decanos se produce tras anularse el pasado 21 de enero, por tercera vez en siete meses, las elecciones internas y después de que la Junta Electoral de la institución acusara a la actual dirección en funciones de interferir en la limpieza del proceso.

Los firmantes son los decanos del Citop de Alicante, Andalucía Occidental y Oriental, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, de Castilla y León Occidental y Oriental, Murcia y Tenerife, todos ellos miembros del Consejo del Colegio.

