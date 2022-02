Pikolín rompe los estereotipos instalados en la sociedad

¿Qué significa ser un hombre fuerte? ¿Sigue siendo verdad aquello de que "los chicos no lloran"? según los datos del estudio "Men in Change", realizado a más de 1.400 españoles, las cosas no han cambiado tanto como puede parecer: un 42% de ellos afirman que se sienten "menos hombres" por expresar sus sentimientos y emociones.

Para concienciar sobre estos prejuicios, Pikolin ha convertido la lágrima de los hombres en un NFT que se subastará en la plataforma OpenSea. La obra, que recibe el nombre de «Lágrimas», ha sido desarrollada por el artista urbano Belin: "La sensibilidad siempre se ha usado como arma arrojadiza contra nosotros y, realizando este NFT, quiero poner en valor nuestras lágrimas y derribar clichés en favor de las nuevas masculinidades", afirma.

La obra digital, de estilo postneocubista, tiene como protagonista a un hombre que llora. Belin (Linares, Jaén) ha querido demostrar con esta imagen que la sensibilidad y las emociones no son patrimonio femenino y que establecer ese vínculo es solo un estereotipo del pasado. La imagen representa a un hombre fuerte que siente, que es capaz de expresar la emoción, la tristeza y la alegría con sus lágrimas, sin miedo a ser juzgado ni a sentirse "menos hombre".

Esta acción nace de la inquietud de la marca Pikolin por visibilizar estereotipos instalados en la sociedad. "A raíz de nuestra última campaña, que habla de la sensibilidad masculina, pensamos que era el momento de hacer algo, de contribuir de alguna manera a empujar este cambio social que estamos viviendo. Por eso propusimos a Belin hacer una obra que tuviera como protagonista la lágrima del hombre y convertirla en un NFT" señala Ana Robledo, directora de comunicación de Pikolin.

Una obra NFT con compromiso social

Con esta obra, el artista jienense, reconocido en la escena internacional, entra en el mundo del metaverso con su primer NFT. Una tendencia a la que cada vez más artistas se apuntan y que, según demuestran los datos, está alcanzando cifras récord: el mercado digital del arte se ha disparado un 280% desde 2019 y, en los primeros seis meses de 2021, se facturaron más de 5.800 millones de euros en ventas2.

Más allá de las cifras de mercado, el NFT que lanzan Pikolin y Belin tiene un fin social: lo recaudado en la subasta, que comenzará el próximo día 11 de febrero (accesible a través de este link), será destinado becar a los futuros estudiantes del Máster en Estudios de Masculinidades de la Universidad de Castilla-La Mancha, cuyo objetivo es analizar el impacto de las construcciones de género y masculinidades.

Según Ana Robledo, "queríamos que lo recaudado con la subasta del NFT sirviera para poner en valor el papel que formaciones como este Máster tienen en la sociedad actual y apoyar a los futuros alumnos para que sigan formándose, trabajando y luchando por las nuevas masculinidades".

En palabras de Josep María Armengol, director del Máster en Estudios de Masculinidades, "tanto la Universidad de Castilla-La Mancha como yo estamos muy agradecidos a Pikolin por apoyar económicamente la formación académica de futuros estudiantes del Máster, lo que contribuirá sin duda a que más personas indaguen en profundidad en la construcción, pero también posible deconstrucción y cambio de la masculinidad".

Con esta acción, Pikolin muestra nuevamente su compromiso por contribuir a crear una sociedad más diversa. Si el año pasado quiso hacer visibles a los seniors y reivindicar su pasión y ganas de vivir, la actual campaña quiere romper mitos en torno a la sensibilidad y la emoción de los hombres.