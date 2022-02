La pandereta renace en Galicia gracias a Tanxugueiras: "Vendemos como si fuera Navidad"

La pandereta está viviendo un 'boom' en España gracias a Tanxugueiras, un trío de pandereteiras gallegas formado por Aida Tarrío y las hermanas gemelas Olaia y Sabela Maneiro, que alcanzaron una repercusión a nivel nacional gracias a su participación en el polémico Benidorm Fest, evento en el cual se seleccionaba al representante de España en Eurovisión y donde terminaron en tercer lugar.

Después del éxito de este grupo gallego se han disparado las ventas de la pandereta en Galicia. Así lo cuenta José Manuel Salvado, artesano y dueño del taller Sanín, en Santiago de Compostela. "Mi experiencia de años anteriores es que a finales de enero nunca se vende al público de esta manera. Es más del 100% que otros años por estas fechas, estamos vendiendo como si fuera Navidad", relata a Antena 3 Noticias.

Aproximadamente una pandereta cuesta entre 45 y 69 euros, y en los 32 años que lleva en marcha el taller Sanín se han fabricado unas 150.000 unidades. "Somos el taller de mayor producción en Galicia (unas 6.000 panderetas al año). Quiero darle facilidades a la gente, que sea asequible en tiempo y en precio", cuenta Salvado, a la vez que reconoce haberle pillado todo este asunto en fuera de juego. "No esperábamos que sucediese esto, está siendo una revolución".

Los pedidos a los que se enfrenta José Manuel van más allá del territorio español, ya que ha recibido encargos de países como Estados Unidos, India e incluso Japón. "Es una cosa muy rara", ha expresado Salvado en la cadena SER. Aún así, el artesano, que comparte taller con otras tres personas, reconoce que a pesar de haberse disparado la demanda de compra con el reciente fenómeno de las artistas gallegas, no es una "compra impulsiva".

"Nos compra gente que llega a la música tradicional por primera vez o también gente que lleva mucho tiempo pensando en aprender a tocar la pandereta, pero que no pudieron hacerlo en estos dos años por el tema covid y ahora tiene que ser ya", confiesa el artesano. Aunque trabaja para que no haya listas de espera, reconoce que no puede evitarlo ante la avalancha de demanda, dice Salvado, que se alegra del éxito de las integrantes de Tanxugueiras, a las que conoce desde que eran pequeñas.

Tanxugueiras, palabra del año en Galicia

Tanxugueiras fue escogida como palabra del año 2021 en Galicia, tal y como lo determinó la votación virtual pública promovida por el Portal das Palabras, de divulgación del léxico de la Real Academia Galega (RAG) y de la Fundación Barrié. El vocablo es una alteración de la forma etimológica teixugueira, un zootopónimo común en el país que señala los sitios donde hay presencia o abundancia de teixugos o porco teixos, como se denominan los tejones.

La segunda clasificada fue la palabra resiliencia y la tercera vacinódromo, mientras que las siguieron, por este orden, gromo y coada. El topónimo tanxugueira designa unas tierras de la parroquia de Fumaces, en el ayuntamiento de Riós (Ourense), situadas en un alto. En el territorio gallego hay otros lugares con el mismo nombre en los ayuntamientos de Catoira (Pontevedra), Dodro (A Coruña) y en Viana do Bolo (Ourense).