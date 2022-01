Estanislao de Mata (Sixt) "Este año queremos superar la facturación y rentabilidad de 2019)

Estanislao de Mata lleva ligado al grupo Sixt desde 2008. Desde entonces, ha posicionado a la compañía en la más rentable del sector. Atiende a elEconomista en el marco de la celebración de Fitur 2022.

¿Qué balance hace del año 2021?

Balance positivo porque, de nuevo, el turismo en 2021 ha sido la gran recuperación para nosotros y para el sector. Al final, 2021, con el levantamiento de las restricciones y la llegada del turismo alemán, que fue uno de los principales que llegaron este verano, porque los británicos no lo pudieron hacer, siendo nosotros una empresa alemana nos hemos beneficiado de ello y hemos recuperado muchísimo, sobre todo, del mal año que fue 2020.

¿Se vieron obligados a vender flota el año pasado como ya sucedió en 2020?

El año 2020, cuando arrancó en marzo la pandemia nos cogió con la entrada masiva de flota que estábamos preparando para el verano y ahí nos encontró con una falta de clientes debido al confinamiento. Tuvimos un exceso de flota y no conseguimos sacarla, por lo que hubo que deshacerse de ella. El 2021 ha sido distinto: hubo incertidumbres en abril, luego llegó otra ola y todo se basó en el riesgo. Asumimos un riesgo, compramos la flota que pudimos, porque tampoco había la que queríamos, no por el tema de semiconductores, sino porque las producciones también habían cerrado. Esto nos ayudó porque cuando arrancó el turismo, que fue el balón de oxígeno para todas las compañías, nos ayudó mucho el haber tenido flota y haber arriesgado.

¿Cómo les está afectando la crisis de semiconductores?

Nos está afectando negativamente porque ahora mismo tenemos una gran incertidumbre con los fabricantes. Ellos mismos no saben cuándo van a tener la producción en marcha. Alguna que otra marca está empezando a poner turnos de productividad a gran nivel, de manera, que puedan empezar ya a producir, pero la temporada de verano empieza dentro de un par de meses y necesitamos los vehículos. No diría que la situación es crítica, pero sí preocupante. Cuando hablas con los fabricantes, ellos mismos te lo dicen.

¿Cree que tienen un problema con la flota a la hora de surtir a los clientes en base a las previsiones que manejan?

Sixt dentro del mercado es la que mejor posicionada debido a su posición financiera. Es un factor importante a la hora de adquirir esta flota. Al ser una multinacional también nos podemos nutrir de flota de otros países. La flota es viva, circula por toda Europa. Creo que no vamos a llegar a ese punto. Creo va a haber flota y se está anunciando que va a haber una gran llegada de turistas, sobre todo de británicos que este año pasado no vino, y también el mercado nacional, que volverá a salir con muchas ansias de viajar. Para ello, dependerá un poco cómo evolucione esa entrada de reservas que estamos esperando.

¿Entienden que los fabricantes hayan decidido surtir al canal de particulares, más rentable que el de los alquiladores?

Parece ser que se están desviando mucho al canal de particular. En 2021 se matricularon más de 150.000 vehículos en el canal de rent a car, un 36% menos que en 2019. Pero es que el canal de particular va peor -acumula una caída del 36,4% frente a 2019-. Aquí no se trata de recuperar el particular, sino que hay otro modelo para futuro. Las nuevas generaciones no abogan por la parte de la propiedad, es decir, quieren movilidad. Que sea esto un efecto que vaya contra el rent a car, no lo creo.

¿Será 2022 el año de la recuperación turística?

Absolutamente, estoy plenamente convencido. España es un país, dentro de la Comunidad Económica Europea, con las más altas tasas de vacunación. Ómicron es una variante, pero no es tan letal como otras y parece que las cifras de incidencia están bajando estos días. En el momento en el que empiece a salir el sol habrá muchas ganas de viajar. El año pasado el público que llegó a España procedente del extranjero principalmente tenía un poder adquisitivo muy alto, pero falta el mercado británico. Uno de los puntos importantes es ver la trayectoria de las compañías aéreas, que se están rearmando y poniendo sus flotas al día y ese es el factor. Un destino turístico no puede crecer si no tiene la oferta aérea. Veo que eso va a subir. No solamente el turismo, también los viajes de negocio.

¿Qué previsiones maneja para el presente año?

La actividad española en 2021 no tenemos las cifras, ya que dependemos de la matriz. Hasta septiembre las cifras fueron muy buenas. Estábamos por encima de 2019. Prevemos que el 2021 va a ser un cierre muy positivo en España. De cara al año 2022 mi intención es superar todo lo que hemos dejado atrás. Nuestro año récord fue 2019 y el objetivo es superarlo en todas las vías, sobre todo en facturación y en rentabilidad. Este es el objetivo fundamental. Si todos los canales nos acompañan, creo que lo vamos a conseguir. La flota, nosotros tenemos flota, podemos hacer frente al primer trimestre y parte del segundo, pero a partir de mayo junio la cosa se empieza a complicar.

Hasta septiembre de 2021, el grupo elevó el gasto de las flotas un 8,4%, ¿se debe a una mayor compra de modelos de bajas emisiones?

A la hora de comprar la flota miramos dos parámetros: por un lado, somos una compañía premium y eso es lo que nos demandan nuestros clientes y es que más de un 60% de nuestra flota es de alta gama; y, por otro, estamos muy concienciados en todos los países en la sostenibilidad. El año pasado hubo muchísimo híbrido y este año seguramente estaremos en la misma situación. Estos dos conceptos son los más importantes.

¿Han notado una mayor demanda de los clientes por estos vehículos?

Depende en qué sitios. Si soy honesto, en 2017 pusimos en marcha esto en las Islas Baleares, ya que dijeron que en 2020 dijeron que el 10% de la flota de las empresas de rent a car tenían que ser eléctricos. Ese plan no se ha parado ni durante el Covid. Mallorca, Barcelona y Madrid son las que tienen mayor demanda. Madrid es muy demandado porque cuando el índice de contaminación sube cierran la almendra central. Los viajeros del business travel son los primeros que demandan un tipo de vehículo no contaminante para poder moverse por Madrid. En las partes turísticas lo quieren probar, pero entramos en un tema de si hay cargadores. El turista no viene a pasar estrés en vacaciones. Es un tema de culturización.

¿Qué peso tiene España en los resultados de Sixt?

Depende. Por orden, ahora mismo, el gran peso lo tiene Estados Unidos, que es la gran locomotora del grupo. Nosotros contribuimos como un país de alta rentabilidad al grupo. Sea poco o mucho, pero alta rentabilidad. Siempre estamos en las primeras posiciones.

¿Cuál es la oferta de movilidad de Sixt en España?

Nuestro grupo siempre ha apostado por la innovación. Las nuevas generaciones no tienen el concepto de la propiedad del vehículo. Dentro de las áreas que tenemos, la más importante en España sigue siendo el alquiler, ya que tenemos una gran dependencia del turismo. Luego tenemos la parte del business travel y luego el Sixt ride, con un peso todavía muy pequeño. La otra parte, Sixt+, el vehículo por suscripción ha tenido una gran aceptación y estamos creciendo cada vez más. La última pata, el carsharing, todavía no lo tenemos desarrollado en España. En su momento, llegará.