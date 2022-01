Guerra en el Colegio de Ingenieros Civiles por la suspensión de elecciones

Tres elecciones suspendidas; un candidato oficialmente ganador al que no se permite acceder a la sede (una noche se cambió la cerradura de la puerta de la sede) ni tomar posesión; un Consejo que invade las competencias de la Junta Electoral y que incluso llega a destituir a todos sus miembros; una Junta Electoral que descalifica a la dirección por injerencias... El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas (Citop) afronta una guerra interna sin precedentes.

De un lado, la actual dirección, encabezada por Carlos Dueñas, y del otro, una parte de los colegiados que aspiran a relevarle al frente de la institución. Una disputa que incluso ha llegado a los tribunales. El último episodio tuvo lugar la semana pasada, cuando la Junta Electoral acordó suspender las elecciones al Colegio por, entre otras cuesiones, "la inmisión del Consejo" del organismo en la administración electoral, comportando "ilegalidad e invalidez" en los comicios y privando al procedimiento "de las condiciones de certeza, fiabilidad, objetividad e igualdad", según recoge el acta del 17 de enero. Desde el Citop aseguran que el Consejo "se mantiene neutral en los procesos electorales" y reafirma "el mensaje de cumplimiento de toda la normativa del Colegio, así como la legalidad vigente en nuestro país".

La Comisión alega el incumplimiento por parte de la candidatura de Manteca contar con un 40% de mujeres

Se trata de la tercera vez desde julio de 2021 en que las elecciones a los órganos de gobierno del Citop no llegan a materializarse, lo que implica que la actual directiva se mantiene, en funciones, al frente del organismo. Para los comicios que debían celebrarse el pasado 21 de enero se presentaron tres candidaturas, lideradas por Carlos Dueñas, por Javier Manteca y por Rafael Paradas. Sin embargo, la Comisión Permanente decidió, en contra del criterio de la Junta Electoral, anular la candidatura de Manteca e imponer un sistema de voto telemático sin la conformidad de la autoridad electoral, que entiende que no se dan las suficientes garantías.

Para esta exclusión, la Comisión alega el incumplimiento por parte de la candidatura de Manteca contar con un 40% de mujeres. Una motivación que ya usó el pasado verano, cuando estaban convocadas inicialmente las elecciones, para recusar la misma candidatura a instancias de dos colegiadas.

"Entendemos que la falta de la adecuada colaboración de los órganos ejecutivos del Colegio, el manejo anómalo del voto electrónico, al margen de toda autorización de esta Junta, y la inmisión del Consejo en las funciones de administración electoral asignadas en exclusiva a esta Junta Electoral con su nombramiento por la Asamblea General del Colegio, además de cuanto comporten de ilegalidad e invalidez, privan al procedimiento electoral de las condiciones de certeza, fiabilidad, objetividad e igualdad, por las que esta Junta está obligada a velar", afirma el organismo electoral colegial en el comunicado del 17 de enero y en el que se anuncia una nueva suspensión de las elecciones "hasta que por los órganos judiciales competentes se aclare y se haga respetar el marco legal que deba ser cumplido en las elecciones del Citop". Y lo hace por entender que los resultados electorales bajo las actuales circunstancias "carecerían de las condiciones irrenunciables con las que deben garantizarse los derechos electorales activos y pasivos de todos los colegiales, en plena igualdad".

Cambio de cerradura

Con ello, las elecciones en el Citop se posponen por tercera vez en los últimos siete meses -en julio y en diciembre ya se suspendieron-, lo que arroja una institución en situación de provisionalidad y "sin capacidad para realizar las labores que tiene encomendadas de defensa de nuestra actividad profesional", denuncia el decano de Cantabria, Jesús López Brea, miembro, además, del Consejo en funciones.

El enfrentamiento se remonta al 28 de junio de 2021, cuando la dirección del Colegio recusó la candidatura de Manteca por no incluir en la misma un 40% de mujeres, si bien, a su juicio, no está claro que la Ley de Igualdad sea exigible en unas elecciones colegiales. La Junta Electoral rechazó la impugnación y decidió continuar con los comicios, pero la candidatura de Dueñas se retiró y la dirección canceló el proceso, suspendiendo a los miembros de la administración electoral, en contra, según denuncia Manteca, del Reglamento General del Colegio. Pero el órgano electoral proclamó ganadora a la única candidatura. La toma de posesión, sin embargo, no llegó a hacerse efectiva, ya que la dirección invalidó las elecciones, hasta el punto de que se les impidió la entrada en la sede del Colegio al cambiar la cerradura de la puerta. Los hechos están denunciados ante los juzgados de Madrid.

Dueñas, por su parte, explica a elEconomista que "nuestro Colegio, como corporación de Derecho Público que es, se rige por unas normas de funcionamiento que son públicas. En materia electoral, nuestros estatutos y reglamento establecen el proceso a seguir, y marcan que para aquello que no esté específicamente regulado internamente, se aplique de manera supletoria la Ley Orgánica Electoral General (LOREG)".



"Este hecho -abunda- ha sido especialmente relevante, en cuanto que, en dicha Ley (en la reglamentación interna no se hace referencia a este tipo de requisitos), la regla de paridad fija que como mínimo tiene que haber una composición en las candidaturas de un 40% de un mismo sexo". "Esto motivó la suspensión de las elecciones inicialmente convocadas (ninguna de las dos listas presentadas cumplía este requisito), y la modificación de la candidatura CITOP2030 ante la apertura de un nuevo proceso electoral, para incorporar a una mujer más", subraya el presidente en funciones del Citop y líder de una de las candidaturas. "También otra de las candidaturas -recuerda- adoptó los criterios de paridad, y únicamente una de las listas repitió los nombres de los primeros comicios, por lo que no está siendo sencillo salir de este bucle".



En su opinión," la mejor solución para salir de esta situación es votar, y hacerlo con las máximas garantías democráticas: cumpliendo la legalidad vigente y con la posibilidad de voto electrónico, como se establece en nuestros estatutos y como ha decidido nuestro Consejo, formado por 27 representantes de cada una de las zonas y del Colegio a nivel nacional".