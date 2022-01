El nuevo 'teletrabajo híbrido', tendencia de largo recorrido

Los expertos consultados por elEconomista apuntan una decena de tendencias de largo recorrido entre las que sobresale el metaverso, el teletrabajo híbrido, la inteligencia artificial ubicua, el 5G industrial, el fin de las contraseñas, los ciberataques a la sanidad, el despegue de los dispositivos reciclados y el alumbramiento del Tinder para las máquinas, entre otros.

Teletrabajo híbrido. El 80% de los empleados europeos prefiere pasar algunos días de la semana trabajando desde casa. Así lo leemos en un reciente estudio de la empresa de soluciones de comunicación Poly. Según este informe, en el caso de España, el 42% de los entrevistados preferiría trabajar dos días en remoto y tres en la oficina. "La esperada vuelta a la normalidad para cuando dejemos atrás la pandemia no significa volver a nuestros viejos hábitos. El trabajo híbrido ha llegado para quedarse, y el nuevo año trae consigo cambios irreversibles en la manera de llevar a cabo las tareas profesionales. De hecho, la pandemia mundial ha obligado a las empresas a enfrentarse al trabajo a distancia y ha puesto a prueba la capacidad de los empleados para adoptar nuevas formas de compromiso e interacción", explican desde Poly.

Inteligencia artificial. Si ya en los últimos años hemos asistido a una popularización de los altavoces inteligentes y los asistentes de voz se han infiltrado en multitud de dispositivos, lo que barruntan los expertos para los próximos 12 meses es una auténtica invasión de la inteligencia artificial a todos los niveles. Esta será ubicua y omnipresente. "La inteligencia artificial (IA) empezará a impregnar todas las industrias. La veremos utilizada en la agricultura, en la producción de alimentos, en las cadenas de comida rápida y en el sector del entretenimiento y la hostelería. La agricultura y la industria alimentaria, por ejemplo, la utilizarán para el envasado y el procesamiento, mientras que otros sectores son los que más ganan con la automatización general y la simplificación de sus procesos". Es la visión de César Cernuda, presidente de Net-App.

Se prevé que para el año 2027 el mercado global de la inteligencia artificial alcance un valor de 235.000 millones de euros. Según datos de IDC, durante 2022, el 45% de las tareas repetitivas de las empresas se automatizarán y/o acelerarán y la generación de gemelos digitales con los que se logra determinar qué áreas de la empresa se pueden optimizar, será uno de los principales puntos de referencia para optimizar los recursos.

Metaverso. La creación de un mundo digital y virtual paralelo al nuestro no es nueva. Ya asistimos al intento fallido de Second Life, pero ahora la tecnología ha evolucionado y quizá haya llegado el momento definitivo. El creador de Facebook, Mark Zuckerberg, no acostumbra a dar pasos en falso. Cada vez más compañías irán alimentando ese universo paralelo de contenidos -y de productos y servicios por comprar-. "Los metaversos son nuevos espacios digitales donde las compañías pueden extender su presencia, oferta y creatividad, maximizando la participación de clientes y empleados.

Las empresas han decidido extender su presencia en los nuevos espacios digitales

Estos nuevos espacios abrirán las puertas de la reinvención a las interacciones entre marcas y consumidores, así como el crecimiento de los negocios de marcas digitales", explica Martín Migoya, CEO y cofundador de Globant. "Veremos cómo la realidad virtual y el metaverso estarán más presentes que nunca y podrá verse en áreas más allá del entretenimiento", vislumbran desde Vodafone. "Es posible que se abran oportunidades en ese campo, como el diseño 3D, y nuevo modelos de negocio experimentales. Tendremos que esperar unos meses para ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero no debemos perderle la pista", explican desde la fintech Creditas. Desde Lenovo, Luca Rossi, presidente del grupo de dispositivos inteligentes, nos avisa: "A medida que la experiencia del metaverso continúa creciendo, prevemos un gran boom en los juegos, la socialización y las compras a través de esta plataforma, con librerías de software más sofisticadas que reúnan las tres cosas en un mismo lugar para disfrutar más de los juegos".

Tinder de las máquinas. Si el emparejamiento por afinidades está disponible para las personas, ¿por qué no extenderlo al mundo industrial y a las máquinas para que se comuniquen de forma independiente? La tendencia en muchas industrias es hacia un Internet de las Cosas en el que los dispositivos interactúan entre sí de manera inteligente, autónoma, distribuida y descentralizada. En Siemens, por ejemplo, ya cuentan con Coaty, lo que definen como "un marco de interacción independiente para sistemas autónomos colaborativos descentralizados". Coaty se está utilizando como aplicación piloto en logística y permite la interacción directa entre dispositivos de Internet de las Cosas (IoT), que actúan de forma autónoma.

Fin de las contraseñas. Que avancemos hacia un mundo sin contraseñas no significa que dejemos de ser objetivo de los hackers y que tengamos que bajar la guardia. La pandemia ha despertado el interés maléfico de los ciberdelincuentes y están poniendo el foco en las instituciones y compañías vinculadas al mundo de la salud. "Tanto las pymes como las grandes compañías pueden ser el objetivo. Sin embargo, algunos sectores verticales son más sensibles. Las empresas sanitarias, de Energía y Recursos, que utilizan una gran variedad de hardware y software de diferentes proveedores, serán objetivos interesantes". Así lo ven desde HP, que contemplan también que "las organizaciones y redes de ransomware podrían poner en peligro la vida de las personas con ataques en grupo". Fuentes de esta compañía añaden que los atacantes también podrían centrarse en verticales y casos de uso específicos, al darse cuenta de que golpear determinadas industrias producirá una mayor probabilidad de pago.