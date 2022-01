W2M (Iberostar) prevé triplicar sus ingresos en 2022 y lanzar su propia gestora de hoteles

W2M (World to meet), la agencia de viajes del Grupo Iberostar, registró una cifra negocios de 440 millones de euros en 2021, lo que supone más que duplicar el volumen de 2020, cuando rozó los 200 millones. Y para 2022 las expectativas del grupo apuntan a casi triplicar (+154%) la facturación, hasta los 1.121 millones, un nivel que también superaría los alrededor de 800 millones de 2019.

Así lo ha explicado su consejero delegado, Gabriel Subías, quien ha ratificado su interés por adquirir las agencias de viajes de Nautalia (Wamos), aunque "su hoja de ruta es otra" por ahora y ha detallado que lanzarán este año una gestora hotelera para complementar la oferta.

W2M cerró 2021 con 2,9 millones de pasajeros, medio millón de hoteles directos y de terceros y 102 mercados de origen. En 2022, su previsión es alcanzar los 6,1 millones con 175 mercados de origen. Respecto a W2Fly, la aerolínea de la compañía, proyecta disponer de 400.000 asientos con una ocupación del 90%. La firma tiene 15 oficinas abiertas en nueve países y este año planea llegar a las 17 oficinas en 11 países, reabriendo así en Egipto y Túnez. Además, la filial de Iberostar pretende entrar en México como país emisor y también analiza Estados Unidos, tras hacerlo en Portugal.

"Vamos a estudiar todas las oportunidades que haya tanto orgánicas como inorgánicas"

Subías estima que el primer trimestre de 2022, marcado por la variante ómicron, "no va a ser bueno", pero a partir de abril la situación mejorará, con niveles "algo por debajo de 2019 pero más en la línea de la normalidad". Con ello conseguirá multiplicar su cifra de negocio hasta los 1.121 millones y equilibrar las cuentas alcanzando el break even, para presentar ya beneficios consolidados en 2023. De los ingresos previstos, aproximadamente 600 millones provendrán del banco de camas, 330 millones del touroperador generalista y el resto se repartirá entre el receptivo, los grandes viajes, el corporativo y el vacacional.

W2M quiere abordar en los próximos su expansión en su red de agencias de viajes. Tras adquirir en 2021 la agencia Azul Marino, la firma seguirá apostando por esta marca, con la que ya tiene 30 establecimientos, al tiempo que "vamos a estudiar todas las oportunidades que haya tanto orgánicas como inorgánicas". Subías considera que aún hay que esperar a "salir de la crisis" y "definir qué mercado se queda postpandemia", si bien tiene claro que "queremos tomar una posición" en el negocio minorista porque " creemos en la relación presencial, nos da una información valiosísima de lo que quiere el cliente".

En este contexto, "estudiamos todo lo que hay en inorgánico". En esta línea, Subías asegura que "nos encantaría" comprar Nautalia, la agencia de viajes del grupo Wamos. Ahora bien, "esto es como ligar, necesitamos que la otra parte se pronuncie y hoy por hoy no estamos ligando", precisa. "Nosotros estamos permanentemente manifestando nuestro interés, pero ellos hoy están en otra página, están en un proceso interno, tienen otra hoja de ruta que no debe pasar por hablar con nosotros en estos momentos", señala. "Estamos ahí y estaremos", abunda, aunque matiza que "hacer una operación de este tipo no es una necesidad". Además de W2M, el Grupo Barceló también ha declarado su interés en hacerse con Nautalia.

Complementario con Iberostar

La compañía tiene en marcha también el lanzamiento de su propia gestora hotelera. El plan discurre por incorporar entre seis y ocho hoteles, aunque la cifra final dependerá de las oportunidades. "He dicho seis u ocho", pero "me da igual que sean tres o 12". Por ahora, está negociando ya con dos hoteles en Mallorca y también mira opciones en la Península Ibérica, Canarias y Caribe. A través de contratos de gestión y alquiler, tendrá su marca propia y cubrirá "un mercado que Iberostar –la matriz- no cubre". "Es más bien complementario", indica Subías. "Necesitamos llegar al 100% del universo de nuestros clientes", apostilla.