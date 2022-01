Tempur presenta la almohada ONE by Tempur

Tempur Sealy Internacional ha presentado su nueva almohada ONE by Tempur. Por su diseño único, la nueva almohada es compatible con todas las posiciones de descanso, ya que se adapta a la perfección a la forma de dormir de los usuarios. "El usuario solamente tiene que elegir el lado de la almohada que mejor se adapte a su posición de descanso habitual. Sea cual sea la postura elegida, siempre disfrutará del confort y el soporte del material TEMPUR", señalan los expertos en descanso de la compañía.

La almohada ONE by Tempur cuenta con una funda extraíble, gracias a su cremallera, y lavable a máquina para garantizar su limpieza. El modelo se presenta en dos medidas disponibles: la talla M, de 50 x 31 x 10/5 cm y la talla L, de 50 x 31 x 11,5/5,7 cm y ofrece una garantía de 3 años. Con su tacto mullido, esta almohada es el complemento ideal para el colchón ONE by Tempur firm, presentado recientemente por la compañía.

Con el lanzamiento de este modelo, Tempur refuerza su amplia gama de almohadas, tanto ergonómicas como tradicionales.